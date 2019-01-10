İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı ARS ARJANTİN PESOSU 0.14635 ALL ARNAVUTLUK LEKİ 0.05040 AZN AZERBAYCAN YENİ MANATI 3.2228 BHD BAHREYN DİNARI 14.5027 AED BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ 1.4885 BAM BOSNA HERSEK MARKI 3.1850 BRL BREZİLYA REALİ 1.4812 CZK ÇEK KORUNASI 0.24603 IDR ENDONEZYA RUPİSİ 0.00039 PHP FİLİPİN PESOSU 0.10486 ZAR GÜNEY AFRİKA RANDI 0.39342 KRW GÜNEY KORE WONU 0.00489 GEL GÜRCİSTAN LARİSİ 2.0501 INR HİNDİSTAN RUPİSİ 0.07768 HRK HIRVATİSTAN KUNASI 0.84899 HKD HONG KONG DOLARI 0.69750 IQD IRAK DİNARI 0.00458 ISK İZLANDA KRONU 0.04598 KZT KAZAKİSTAN TENGESİ 0.01457 HUF MACAR FORİNTİ 0.01961 MKD MAKEDONYA DİNARI 0.10206 MYR MALEZYA RİNGGİTİ 1.3344 MXN MEKSİKA PESOSU 0.28420 EGP MISIR LİRASI 0.30511 UZS ÖZBEKİSTAN SOMU 0.00066 PEN PERU YENİ SOLU 1.6378 PLN POLONYA ZLOTİSİ 1.4664 RSD SIRP DİNARI 0.05324 SGD SİNGAPUR DOLARI 4.0460 SYP SURİYE LİRASI 0.01061 THB TAYLAND BAHTI 0.17131 TMT TÜRKMENİSTAN MANATI 1.5644 UAH UKRAYNA HRYVNASI 0.19343 JOD ÜRDÜN DİNARI 7.7040 ILS YENİ İSRAİL ŞEKELİ 1.4929 NZD YENİ ZELANDA DOLARI 3.7094
TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları
İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle: Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı ARS ARJANTİN PESOSU 0.14635 ALL ARNAVUTLUK LEKİ 0.05040 AZN...
10 Ocak 2019 Perşembe 15:49