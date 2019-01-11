İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı ARS ARJANTİN PESOSU 0.14536 ALL ARNAVUTLUK LEKİ 0.04980 AZN AZERBAYCAN YENİ MANATI 3.2002 BHD BAHREYN DİNARI 14.4003 AED BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ 1.4781 BAM BOSNA HERSEK MARKI 3.1647 BRL BREZİLYA REALİ 1.4670 CZK ÇEK KORUNASI 0.24456 IDR ENDONEZYA RUPİSİ 0.00039 PHP FİLİPİN PESOSU 0.10427 ZAR GÜNEY AFRİKA RANDI 0.39295 KRW GÜNEY KORE WONU 0.00486 GEL GÜRCİSTAN LARİSİ 2.0357 INR HİNDİSTAN RUPİSİ 0.07706 HRK HIRVATİSTAN KUNASI 0.84297 HKD HONG KONG DOLARI 0.69240 IQD IRAK DİNARI 0.00455 ISK İZLANDA KRONU 0.04534 KZT KAZAKİSTAN TENGESİ 0.01441 HUF MACAR FORİNTİ 0.01947 MKD MAKEDONYA DİNARI 0.10179 MYR MALEZYA RİNGGİTİ 1.3255 MXN MEKSİKA PESOSU 0.28414 EGP MISIR LİRASI 0.30288 UZS ÖZBEKİSTAN SOMU 0.00065 PEN PERU YENİ SOLU 1.6245 PLN POLONYA ZLOTİSİ 1.4573 RSD SIRP DİNARI 0.05288 SGD SİNGAPUR DOLARI 4.0210 SYP SURİYE LİRASI 0.01054 THB TAYLAND BAHTI 0.17019 TMT TÜRKMENİSTAN MANATI 1.5534 UAH UKRAYNA HRYVNASI 0.19336 JOD ÜRDÜN DİNARI 7.6510 ILS YENİ İSRAİL ŞEKELİ 1.4824 NZD YENİ ZELANDA DOLARI 3.7108
TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları
İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle: Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı ARS ARJANTİN PESOSU 0.14536 ALL ARNAVUTLUK LEKİ 0.04980 AZN...
11 Ocak 2019 Cuma 15:54