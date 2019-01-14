İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı ARS ARJANTİN PESOSU 0.14945 ALL ARNAVUTLUK LEKİ 0.05046 AZN AZERBAYCAN YENİ MANATI 3.2510 BHD BAHREYN DİNARI 14.6294 AED BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ 1.5015 BAM BOSNA HERSEK MARKI 3.2067 BRL BREZİLYA REALİ 1.4808 CZK ÇEK KORUNASI 0.24740 IDR ENDONEZYA RUPİSİ 0.00039 PHP FİLİPİN PESOSU 0.10556 ZAR GÜNEY AFRİKA RANDI 0.39695 KRW GÜNEY KORE WONU 0.00491 GEL GÜRCİSTAN LARİSİ 2.0695 INR HİNDİSTAN RUPİSİ 0.07775 HRK HIRVATİSTAN KUNASI 0.85092 HKD HONG KONG DOLARI 0.70316 IQD IRAK DİNARI 0.00462 ISK İZLANDA KRONU 0.04568 KZT KAZAKİSTAN TENGESİ 0.01454 HUF MACAR FORİNTİ 0.01969 MKD MAKEDONYA DİNARI 0.10285 MYR MALEZYA RİNGGİTİ 1.3454 MXN MEKSİKA PESOSU 0.28779 EGP MISIR LİRASI 0.30782 UZS ÖZBEKİSTAN SOMU 0.00066 PEN PERU YENİ SOLU 1.6483 PLN POLONYA ZLOTİSİ 1.4735 RSD SIRP DİNARI 0.05342 SGD SİNGAPUR DOLARI 4.0736 SYP SURİYE LİRASI 0.01070 THB TAYLAND BAHTI 0.17273 TMT TÜRKMENİSTAN MANATI 1.5781 UAH UKRAYNA HRYVNASI 0.19675 JOD ÜRDÜN DİNARI 7.7713 ILS YENİ İSRAİL ŞEKELİ 1.5090 NZD YENİ ZELANDA DOLARI 3.7601
TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları
İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle: Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı ARS ARJANTİN PESOSU 0.14945 ALL ARNAVUTLUK LEKİ 0.05046 AZN...
14 Ocak 2019 Pazartesi 15:36