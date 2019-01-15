İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı ARS ARJANTİN PESOSU 0.14726 ALL ARNAVUTLUK LEKİ 0.04993 AZN AZERBAYCAN YENİ MANATI 3.2095 BHD BAHREYN DİNARI 14.4420 AED BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ 1.4824 BAM BOSNA HERSEK MARKI 3.1650 BRL BREZİLYA REALİ 1.4685 CZK ÇEK KORUNASI 0.24356 IDR ENDONEZYA RUPİSİ 0.00039 PHP FİLİPİN PESOSU 0.10451 ZAR GÜNEY AFRİKA RANDI 0.39429 KRW GÜNEY KORE WONU 0.00485 GEL GÜRCİSTAN LARİSİ 2.0432 INR HİNDİSTAN RUPİSİ 0.07663 HRK HIRVATİSTAN KUNASI 0.83800 HKD HONG KONG DOLARI 0.69428 IQD IRAK DİNARI 0.00456 ISK İZLANDA KRONU 0.04494 KZT KAZAKİSTAN TENGESİ 0.01438 HUF MACAR FORİNTİ 0.01930 MKD MAKEDONYA DİNARI 0.10119 MYR MALEZYA RİNGGİTİ 1.3263 MXN MEKSİKA PESOSU 0.28653 EGP MISIR LİRASI 0.30377 UZS ÖZBEKİSTAN SOMU 0.00065 PEN PERU YENİ SOLU 1.6288 PLN POLONYA ZLOTİSİ 1.4503 RSD SIRP DİNARI 0.05257 SGD SİNGAPUR DOLARI 4.0225 SYP SURİYE LİRASI 0.01057 THB TAYLAND BAHTI 0.17074 TMT TÜRKMENİSTAN MANATI 1.5579 UAH UKRAYNA HRYVNASI 0.19333 JOD ÜRDÜN DİNARI 7.6733 ILS YENİ İSRAİL ŞEKELİ 1.4819 NZD YENİ ZELANDA DOLARI 3.7151
TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları
İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle: Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı ARS ARJANTİN PESOSU 0.14726 ALL ARNAVUTLUK LEKİ 0.04993 AZN...
15 Ocak 2019 Salı 15:56