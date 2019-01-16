İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı ARS ARJANTİN PESOSU 0.14572 ALL ARNAVUTLUK LEKİ 0.04961 AZN AZERBAYCAN YENİ MANATI 3.1881 BHD BAHREYN DİNARI 14.3454 AED BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ 1.4725 BAM BOSNA HERSEK MARKI 3.1370 BRL BREZİLYA REALİ 1.4537 CZK ÇEK KORUNASI 0.24070 IDR ENDONEZYA RUPİSİ 0.00038 PHP FİLİPİN PESOSU 0.10350 ZAR GÜNEY AFRİKA RANDI 0.39392 KRW GÜNEY KORE WONU 0.00482 GEL GÜRCİSTAN LARİSİ 2.0310 INR HİNDİSTAN RUPİSİ 0.07592 HRK HIRVATİSTAN KUNASI 0.82877 HKD HONG KONG DOLARI 0.68950 IQD IRAK DİNARI 0.00453 ISK İZLANDA KRONU 0.04444 KZT KAZAKİSTAN TENGESİ 0.01431 HUF MACAR FORİNTİ 0.01913 MKD MAKEDONYA DİNARI 0.10008 MYR MALEZYA RİNGGİTİ 1.3161 MXN MEKSİKA PESOSU 0.28431 EGP MISIR LİRASI 0.30199 UZS ÖZBEKİSTAN SOMU 0.00065 PEN PERU YENİ SOLU 1.6225 PLN POLONYA ZLOTİSİ 1.4359 RSD SIRP DİNARI 0.05200 SGD SİNGAPUR DOLARI 3.9889 SYP SURİYE LİRASI 0.01050 THB TAYLAND BAHTI 0.17040 TMT TÜRKMENİSTAN MANATI 1.5475 UAH UKRAYNA HRYVNASI 0.19291 JOD ÜRDÜN DİNARI 7.6220 ILS YENİ İSRAİL ŞEKELİ 1.4696 NZD YENİ ZELANDA DOLARI 3.6575
TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları
İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle: Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı ARS ARJANTİN PESOSU 0.14572 ALL ARNAVUTLUK LEKİ 0.04961 AZN...
16 Ocak 2019 Çarşamba 15:38