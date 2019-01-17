TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı ARS ARJANTİN PESOSU 0.14305 ALL ARNAVUTLUK LEKİ 0.04935 AZN AZERBAYCAN YENİ MANATI 3.1601 BHD BAHREYN DİNARI 14.2195 AED BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ 1.4595 BAM BOSNA HERSEK MARKI 3.1054 BRL BREZİLYA REALİ 1.4357 CZK ÇEK KORUNASI 0.23922 IDR ENDONEZYA RUPİSİ 0.00038 PHP FİLİPİN PESOSU 0.10228 ZAR GÜNEY AFRİKA RANDI 0.39094 KRW GÜNEY KORE WONU 0.00477 GEL GÜRCİSTAN LARİSİ 2.0139 INR HİNDİSTAN RUPİSİ 0.07547 HRK HIRVATİSTAN KUNASI 0.82288 HKD HONG KONG DOLARI 0.68348 IQD IRAK DİNARI 0.00449 ISK İZLANDA KRONU 0.04442 KZT KAZAKİSTAN TENGESİ 0.01418 HUF MACAR FORİNTİ 0.01905 MKD MAKEDONYA DİNARI 0.09940 MYR MALEZYA RİNGGİTİ 1.3033 MXN MEKSİKA PESOSU 0.28312 EGP MISIR LİRASI 0.29917 UZS ÖZBEKİSTAN SOMU 0.00064 PEN PERU YENİ SOLU 1.6099 PLN POLONYA ZLOTİSİ 1.4260 RSD SIRP DİNARI 0.05163 SGD SİNGAPUR DOLARI 3.9535 SYP SURİYE LİRASI 0.01040 THB TAYLAND BAHTI 0.16891 TMT TÜRKMENİSTAN MANATI 1.5339 UAH UKRAYNA HRYVNASI 0.19121 JOD ÜRDÜN DİNARI 7.5551 ILS YENİ İSRAİL ŞEKELİ 1.4537 NZD YENİ ZELANDA DOLARI 3.6134