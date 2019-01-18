İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı ARS ARJANTİN PESOSU 0.14192 ALL ARNAVUTLUK LEKİ 0.04897 AZN AZERBAYCAN YENİ MANATI 3.1522 BHD BAHREYN DİNARI 14.1850 AED BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ 1.4559 BAM BOSNA HERSEK MARKI 3.0991 BRL BREZİLYA REALİ 1.4250 CZK ÇEK KORUNASI 0.23844 IDR ENDONEZYA RUPİSİ 0.00038 PHP FİLİPİN PESOSU 0.10166 ZAR GÜNEY AFRİKA RANDI 0.38730 KRW GÜNEY KORE WONU 0.00476 GEL GÜRCİSTAN LARİSİ 2.0089 INR HİNDİSTAN RUPİSİ 0.07517 HRK HIRVATİSTAN KUNASI 0.82096 HKD HONG KONG DOLARI 0.68175 IQD IRAK DİNARI 0.00448 ISK İZLANDA KRONU 0.04426 KZT KAZAKİSTAN TENGESİ 0.01408 HUF MACAR FORİNTİ 0.01915 MKD MAKEDONYA DİNARI 0.09918 MYR MALEZYA RİNGGİTİ 1.3004 MXN MEKSİKA PESOSU 0.28054 EGP MISIR LİRASI 0.29892 UZS ÖZBEKİSTAN SOMU 0.00064 PEN PERU YENİ SOLU 1.6093 PLN POLONYA ZLOTİSİ 1.4207 RSD SIRP DİNARI 0.05154 SGD SİNGAPUR DOLARI 3.9433 SYP SURİYE LİRASI 0.01038 THB TAYLAND BAHTI 0.16862 TMT TÜRKMENİSTAN MANATI 1.5301 UAH UKRAYNA HRYVNASI 0.19135 JOD ÜRDÜN DİNARI 7.5363 ILS YENİ İSRAİL ŞEKELİ 1.4480 NZD YENİ ZELANDA DOLARI 3.6188
TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları
İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle: Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı ARS ARJANTİN PESOSU 0.14192 ALL ARNAVUTLUK LEKİ 0.04897 AZN...
18 Ocak 2019 Cuma 15:41