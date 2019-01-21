İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı ARS ARJANTİN PESOSU 0.14214 ALL ARNAVUTLUK LEKİ 0.04889 AZN AZERBAYCAN YENİ MANATI 3.1487 BHD BAHREYN DİNARI 14.1681 AED BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ 1.4543 BAM BOSNA HERSEK MARKI 3.0908 BRL BREZİLYA REALİ 1.4201 CZK ÇEK KORUNASI 0.23728 IDR ENDONEZYA RUPİSİ 0.00038 PHP FİLİPİN PESOSU 0.10114 ZAR GÜNEY AFRİKA RANDI 0.38569 KRW GÜNEY KORE WONU 0.00472 GEL GÜRCİSTAN LARİSİ 2.0097 INR HİNDİSTAN RUPİSİ 0.07497 HRK HIRVATİSTAN KUNASI 0.81768 HKD HONG KONG DOLARI 0.68090 IQD IRAK DİNARI 0.00448 ISK İZLANDA KRONU 0.04407 KZT KAZAKİSTAN TENGESİ 0.01410 HUF MACAR FORİNTİ 0.01911 MKD MAKEDONYA DİNARI 0.09877 MYR MALEZYA RİNGGİTİ 1.2989 MXN MEKSİKA PESOSU 0.27894 EGP MISIR LİRASI 0.29792 UZS ÖZBEKİSTAN SOMU 0.00064 PEN PERU YENİ SOLU 1.6097 PLN POLONYA ZLOTİSİ 1.4152 RSD SIRP DİNARI 0.05131 SGD SİNGAPUR DOLARI 3.9285 SYP SURİYE LİRASI 0.01037 THB TAYLAND BAHTI 0.16806 TMT TÜRKMENİSTAN MANATI 1.5284 UAH UKRAYNA HRYVNASI 0.19112 JOD ÜRDÜN DİNARI 7.5278 ILS YENİ İSRAİL ŞEKELİ 1.4445 NZD YENİ ZELANDA DOLARI 3.5923
TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları
İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle: Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı ARS ARJANTİN PESOSU 0.14214 ALL ARNAVUTLUK LEKİ 0.04889 AZN...
21 Ocak 2019 Pazartesi 15:44