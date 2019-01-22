İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı ARS ARJANTİN PESOSU 0.14150 ALL ARNAVUTLUK LEKİ 0.04875 AZN AZERBAYCAN YENİ MANATI 3.1537 BHD BAHREYN DİNARI 14.1907 AED BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ 1.4566 BAM BOSNA HERSEK MARKI 3.0951 BRL BREZİLYA REALİ 1.4234 CZK ÇEK KORUNASI 0.23726 IDR ENDONEZYA RUPİSİ 0.00038 PHP FİLİPİN PESOSU 0.10113 ZAR GÜNEY AFRİKA RANDI 0.38463 KRW GÜNEY KORE WONU 0.00473 GEL GÜRCİSTAN LARİSİ 2.0114 INR HİNDİSTAN RUPİSİ 0.07492 HRK HIRVATİSTAN KUNASI 0.81826 HKD HONG KONG DOLARI 0.68187 IQD IRAK DİNARI 0.00448 ISK İZLANDA KRONU 0.04436 KZT KAZAKİSTAN TENGESİ 0.01411 HUF MACAR FORİNTİ 0.01910 MKD MAKEDONYA DİNARI 0.09883 MYR MALEZYA RİNGGİTİ 1.2947 MXN MEKSİKA PESOSU 0.27835 EGP MISIR LİRASI 0.29848 UZS ÖZBEKİSTAN SOMU 0.00064 PEN PERU YENİ SOLU 1.6079 PLN POLONYA ZLOTİSİ 1.4186 RSD SIRP DİNARI 0.05130 SGD SİNGAPUR DOLARI 3.9307 SYP SURİYE LİRASI 0.01038 THB TAYLAND BAHTI 0.16809 TMT TÜRKMENİSTAN MANATI 1.5308 UAH UKRAYNA HRYVNASI 0.19234 JOD ÜRDÜN DİNARI 7.5398 ILS YENİ İSRAİL ŞEKELİ 1.4501 NZD YENİ ZELANDA DOLARI 3.5892
TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları
İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle: Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı ARS ARJANTİN PESOSU 0.14150 ALL ARNAVUTLUK LEKİ 0.04875 AZN...
22 Ocak 2019 Salı 15:43