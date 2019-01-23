İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı ARS ARJANTİN PESOSU 0.14181 ALL ARNAVUTLUK LEKİ 0.04846 AZN AZERBAYCAN YENİ MANATI 3.1353 BHD BAHREYN DİNARI 14.1081 AED BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ 1.4481 BAM BOSNA HERSEK MARKI 3.0756 BRL BREZİLYA REALİ 1.4045 CZK ÇEK KORUNASI 0.23521 IDR ENDONEZYA RUPİSİ 0.00038 PHP FİLİPİN PESOSU 0.10091 ZAR GÜNEY AFRİKA RANDI 0.38431 KRW GÜNEY KORE WONU 0.00471 GEL GÜRCİSTAN LARİSİ 2.0026 INR HİNDİSTAN RUPİSİ 0.07458 HRK HIRVATİSTAN KUNASI 0.81297 HKD HONG KONG DOLARI 0.67795 IQD IRAK DİNARI 0.00446 ISK İZLANDA KRONU 0.04406 KZT KAZAKİSTAN TENGESİ 0.01406 HUF MACAR FORİNTİ 0.01899 MKD MAKEDONYA DİNARI 0.09828 MYR MALEZYA RİNGGİTİ 1.2856 MXN MEKSİKA PESOSU 0.27865 EGP MISIR LİRASI 0.29673 UZS ÖZBEKİSTAN SOMU 0.00063 PEN PERU YENİ SOLU 1.5957 PLN POLONYA ZLOTİSİ 1.4099 RSD SIRP DİNARI 0.05102 SGD SİNGAPUR DOLARI 3.9124 SYP SURİYE LİRASI 0.01032 THB TAYLAND BAHTI 0.16747 TMT TÜRKMENİSTAN MANATI 1.5219 UAH UKRAYNA HRYVNASI 0.19069 JOD ÜRDÜN DİNARI 7.4957 ILS YENİ İSRAİL ŞEKELİ 1.4442 NZD YENİ ZELANDA DOLARI 3.6140
TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları
İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle: Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı ARS ARJANTİN PESOSU 0.14181 ALL ARNAVUTLUK LEKİ 0.04846 AZN...
23 Ocak 2019 Çarşamba 15:52