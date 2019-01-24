İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı ARS ARJANTİN PESOSU 0.14062 ALL ARNAVUTLUK LEKİ 0.04809 AZN AZERBAYCAN YENİ MANATI 3.1115 BHD BAHREYN DİNARI 14.0009 AED BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ 1.4371 BAM BOSNA HERSEK MARKI 3.0497 BRL BREZİLYA REALİ 1.3959 CZK ÇEK KORUNASI 0.23294 IDR ENDONEZYA RUPİSİ 0.00037 PHP FİLİPİN PESOSU 0.09982 ZAR GÜNEY AFRİKA RANDI 0.38192 KRW GÜNEY KORE WONU 0.00467 GEL GÜRCİSTAN LARİSİ 1.9845 INR HİNDİSTAN RUPİSİ 0.07432 HRK HIRVATİSTAN KUNASI 0.80549 HKD HONG KONG DOLARI 0.67271 IQD IRAK DİNARI 0.00442 ISK İZLANDA KRONU 0.04407 KZT KAZAKİSTAN TENGESİ 0.01400 HUF MACAR FORİNTİ 0.01879 MKD MAKEDONYA DİNARI 0.09738 MYR MALEZYA RİNGGİTİ 1.2741 MXN MEKSİKA PESOSU 0.27699 EGP MISIR LİRASI 0.29506 UZS ÖZBEKİSTAN SOMU 0.00063 PEN PERU YENİ SOLU 1.5809 PLN POLONYA ZLOTİSİ 1.3943 RSD SIRP DİNARI 0.05057 SGD SİNGAPUR DOLARI 3.8798 SYP SURİYE LİRASI 0.01024 THB TAYLAND BAHTI 0.16626 TMT TÜRKMENİSTAN MANATI 1.5104 UAH UKRAYNA HRYVNASI 0.19003 JOD ÜRDÜN DİNARI 7.4390 ILS YENİ İSRAİL ŞEKELİ 1.4334 NZD YENİ ZELANDA DOLARI 3.5745
TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları
İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle: Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı ARS ARJANTİN PESOSU 0.14062 ALL ARNAVUTLUK LEKİ 0.04809 AZN AZERBAYCAN...
24 Ocak 2019 Perşembe 15:43