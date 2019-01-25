İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı ARS ARJANTİN PESOSU 0.14095 ALL ARNAVUTLUK LEKİ 0.04807 AZN AZERBAYCAN YENİ MANATI 3.1057 BHD BAHREYN DİNARI 13.9751 AED BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ 1.4344 BAM BOSNA HERSEK MARKI 3.0440 BRL BREZİLYA REALİ 1.3963 CZK ÇEK KORUNASI 0.23277 IDR ENDONEZYA RUPİSİ 0.00037 PHP FİLİPİN PESOSU 0.10023 ZAR GÜNEY AFRİKA RANDI 0.38509 KRW GÜNEY KORE WONU 0.00471 GEL GÜRCİSTAN LARİSİ 1.9808 INR HİNDİSTAN RUPİSİ 0.07410 HRK HIRVATİSTAN KUNASI 0.80488 HKD HONG KONG DOLARI 0.67153 IQD IRAK DİNARI 0.00442 ISK İZLANDA KRONU 0.04405 KZT KAZAKİSTAN TENGESİ 0.01388 HUF MACAR FORİNTİ 0.01878 MKD MAKEDONYA DİNARI 0.09720 MYR MALEZYA RİNGGİTİ 1.2773 MXN MEKSİKA PESOSU 0.27800 EGP MISIR LİRASI 0.29451 UZS ÖZBEKİSTAN SOMU 0.00063 PEN PERU YENİ SOLU 1.5741 PLN POLONYA ZLOTİSİ 1.3931 RSD SIRP DİNARI 0.05047 SGD SİNGAPUR DOLARI 3.8847 SYP SURİYE LİRASI 0.01022 THB TAYLAND BAHTI 0.16652 TMT TÜRKMENİSTAN MANATI 1.5075 UAH UKRAYNA HRYVNASI 0.18966 JOD ÜRDÜN DİNARI 7.4251 ILS YENİ İSRAİL ŞEKELİ 1.4309 NZD YENİ ZELANDA DOLARI 3.5730
TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları
İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle: Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı ARS ARJANTİN PESOSU 0.14095 ALL ARNAVUTLUK LEKİ 0.04807 AZN...
25 Ocak 2019 Cuma 15:43