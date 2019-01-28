İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı ARS ARJANTİN PESOSU 0.14258 ALL ARNAVUTLUK LEKİ 0.04836 AZN AZERBAYCAN YENİ MANATI 3.1129 BHD BAHREYN DİNARI 14.0091 AED BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ 1.4378 BAM BOSNA HERSEK MARKI 3.0597 BRL BREZİLYA REALİ 1.4001 CZK ÇEK KORUNASI 0.23427 IDR ENDONEZYA RUPİSİ 0.00038 PHP FİLİPİN PESOSU 0.10046 ZAR GÜNEY AFRİKA RANDI 0.38694 KRW GÜNEY KORE WONU 0.00472 GEL GÜRCİSTAN LARİSİ 1.9891 INR HİNDİSTAN RUPİSİ 0.07427 HRK HIRVATİSTAN KUNASI 0.81116 HKD HONG KONG DOLARI 0.67309 IQD IRAK DİNARI 0.00443 ISK İZLANDA KRONU 0.04417 KZT KAZAKİSTAN TENGESİ 0.01391 HUF MACAR FORİNTİ 0.01895 MKD MAKEDONYA DİNARI 0.09757 MYR MALEZYA RİNGGİTİ 1.2849 MXN MEKSİKA PESOSU 0.27712 EGP MISIR LİRASI 0.29955 UZS ÖZBEKİSTAN SOMU 0.00063 PEN PERU YENİ SOLU 1.5799 PLN POLONYA ZLOTİSİ 1.4052 RSD SIRP DİNARI 0.05081 SGD SİNGAPUR DOLARI 3.8996 SYP SURİYE LİRASI 0.01025 THB TAYLAND BAHTI 0.16731 TMT TÜRKMENİSTAN MANATI 1.5110 UAH UKRAYNA HRYVNASI 0.19003 JOD ÜRDÜN DİNARI 7.4423 ILS YENİ İSRAİL ŞEKELİ 1.4362 NZD YENİ ZELANDA DOLARI 3.6107
TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları
İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle: Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı ARS ARJANTİN PESOSU 0.14258 ALL ARNAVUTLUK LEKİ 0.04836 AZN...
28 Ocak 2019 Pazartesi 15:39