İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı ARS ARJANTİN PESOSU 0.14383 ALL ARNAVUTLUK LEKİ 0.04899 AZN AZERBAYCAN YENİ MANATI 3.1469 BHD BAHREYN DİNARI 14.1609 AED BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ 1.4535 BAM BOSNA HERSEK MARKI 3.1012 BRL BREZİLYA REALİ 1.4272 CZK ÇEK KORUNASI 0.23712 IDR ENDONEZYA RUPİSİ 0.00038 PHP FİLİPİN PESOSU 0.10168 ZAR GÜNEY AFRİKA RANDI 0.39217 KRW GÜNEY KORE WONU 0.00477 GEL GÜRCİSTAN LARİSİ 2.0123 INR HİNDİSTAN RUPİSİ 0.07505 HRK HIRVATİSTAN KUNASI 0.82263 HKD HONG KONG DOLARI 0.68043 IQD IRAK DİNARI 0.00447 ISK İZLANDA KRONU 0.04463 KZT KAZAKİSTAN TENGESİ 0.01405 HUF MACAR FORİNTİ 0.01925 MKD MAKEDONYA DİNARI 0.09864 MYR MALEZYA RİNGGİTİ 1.2983 MXN MEKSİKA PESOSU 0.28110 EGP MISIR LİRASI 0.30282 UZS ÖZBEKİSTAN SOMU 0.00064 PEN PERU YENİ SOLU 1.5904 PLN POLONYA ZLOTİSİ 1.4213 RSD SIRP DİNARI 0.05153 SGD SİNGAPUR DOLARI 3.9491 SYP SURİYE LİRASI 0.01036 THB TAYLAND BAHTI 0.16938 TMT TÜRKMENİSTAN MANATI 1.5275 UAH UKRAYNA HRYVNASI 0.19212 JOD ÜRDÜN DİNARI 7.5236 ILS YENİ İSRAİL ŞEKELİ 1.4508 NZD YENİ ZELANDA DOLARI 3.6538
TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları
İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle: Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı ARS ARJANTİN PESOSU 0.14383 ALL ARNAVUTLUK LEKİ 0.04899 AZN...
29 Ocak 2019 Salı 15:51