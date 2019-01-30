İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı ARS ARJANTİN PESOSU 0.14039 ALL ARNAVUTLUK LEKİ 0.04844 AZN AZERBAYCAN YENİ MANATI 3.1139 BHD BAHREYN DİNARI 14.0129 AED BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ 1.4382 BAM BOSNA HERSEK MARKI 3.0680 BRL BREZİLYA REALİ 1.4211 CZK ÇEK KORUNASI 0.23444 IDR ENDONEZYA RUPİSİ 0.00037 PHP FİLİPİN PESOSU 0.10080 ZAR GÜNEY AFRİKA RANDI 0.38887 KRW GÜNEY KORE WONU 0.00473 GEL GÜRCİSTAN LARİSİ 1.9913 INR HİNDİSTAN RUPİSİ 0.07422 HRK HIRVATİSTAN KUNASI 0.81353 HKD HONG KONG DOLARI 0.67344 IQD IRAK DİNARI 0.00443 ISK İZLANDA KRONU 0.04409 KZT KAZAKİSTAN TENGESİ 0.01386 HUF MACAR FORİNTİ 0.01908 MKD MAKEDONYA DİNARI 0.09760 MYR MALEZYA RİNGGİTİ 1.2861 MXN MEKSİKA PESOSU 0.27599 EGP MISIR LİRASI 0.29922 UZS ÖZBEKİSTAN SOMU 0.00063 PEN PERU YENİ SOLU 1.5745 PLN POLONYA ZLOTİSİ 1.4081 RSD SIRP DİNARI 0.05102 SGD SİNGAPUR DOLARI 3.9107 SYP SURİYE LİRASI 0.01025 THB TAYLAND BAHTI 0.16832 TMT TÜRKMENİSTAN MANATI 1.5115 UAH UKRAYNA HRYVNASI 0.19037 JOD ÜRDÜN DİNARI 7.4526 ILS YENİ İSRAİL ŞEKELİ 1.4385 NZD YENİ ZELANDA DOLARI 3.6132
TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları
İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle: Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı ARS ARJANTİN PESOSU 0.14039 ALL ARNAVUTLUK LEKİ 0.04844 AZN...
30 Ocak 2019 Çarşamba 16:06