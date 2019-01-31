TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı ARS ARJANTİN PESOSU 0.13908 ALL ARNAVUTLUK LEKİ 0.04801 AZN AZERBAYCAN YENİ MANATI 3.0743 BHD BAHREYN DİNARI 13.8354 AED BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ 1.4199 BAM BOSNA HERSEK MARKI 3.0356 BRL BREZİLYA REALİ 1.4276 CZK ÇEK KORUNASI 0.23266 IDR ENDONEZYA RUPİSİ 0.00037 PHP FİLİPİN PESOSU 0.10007 ZAR GÜNEY AFRİKA RANDI 0.39241 KRW GÜNEY KORE WONU 0.00469 GEL GÜRCİSTAN LARİSİ 1.9644 INR HİNDİSTAN RUPİSİ 0.07333 HRK HIRVATİSTAN KUNASI 0.80705 HKD HONG KONG DOLARI 0.66475 IQD IRAK DİNARI 0.00437 ISK İZLANDA KRONU 0.04366 KZT KAZAKİSTAN TENGESİ 0.01372 HUF MACAR FORİNTİ 0.01896 MKD MAKEDONYA DİNARI 0.09742 MYR MALEZYA RİNGGİTİ 1.2733 MXN MEKSİKA PESOSU 0.27279 EGP MISIR LİRASI 0.29500 UZS ÖZBEKİSTAN SOMU 0.00062 PEN PERU YENİ SOLU 1.5564 PLN POLONYA ZLOTİSİ 1.4021 RSD SIRP DİNARI 0.05059 SGD SİNGAPUR DOLARI 3.8760 SYP SURİYE LİRASI 0.01012 THB TAYLAND BAHTI 0.16690 TMT TÜRKMENİSTAN MANATI 1.4923 UAH UKRAYNA HRYVNASI 0.18831 JOD ÜRDÜN DİNARI 7.3500 ILS YENİ İSRAİL ŞEKELİ 1.4313 NZD YENİ ZELANDA DOLARI 3.6063