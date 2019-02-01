TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı ARS ARJANTİN PESOSU 0.13939 ALL ARNAVUTLUK LEKİ 0.04786 AZN AZERBAYCAN YENİ MANATI 3.0646 BHD BAHREYN DİNARI 13.7918 AED BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ 1.4155 BAM BOSNA HERSEK MARKI 3.0241 BRL BREZİLYA REALİ 1.4191 CZK ÇEK KORUNASI 0.23197 IDR ENDONEZYA RUPİSİ 0.00037 PHP FİLİPİN PESOSU 0.09951 ZAR GÜNEY AFRİKA RANDI 0.39101 KRW GÜNEY KORE WONU 0.00466 GEL GÜRCİSTAN LARİSİ 1.9582 INR HİNDİSTAN RUPİSİ 0.07293 HRK HIRVATİSTAN KUNASI 0.80423 HKD HONG KONG DOLARI 0.66255 IQD IRAK DİNARI 0.00436 ISK İZLANDA KRONU 0.04330 KZT KAZAKİSTAN TENGESİ 0.01357 HUF MACAR FORİNTİ 0.01876 MKD MAKEDONYA DİNARI 0.09684 MYR MALEZYA RİNGGİTİ 1.2693 MXN MEKSİKA PESOSU 0.27157 EGP MISIR LİRASI 0.29407 UZS ÖZBEKİSTAN SOMU 0.00062 PEN PERU YENİ SOLU 1.5580 PLN POLONYA ZLOTİSİ 1.3956 RSD SIRP DİNARI 0.05037 SGD SİNGAPUR DOLARI 3.8554 SYP SURİYE LİRASI 0.01009 THB TAYLAND BAHTI 0.16624 TMT TÜRKMENİSTAN MANATI 1.4876 UAH UKRAYNA HRYVNASI 0.18885 JOD ÜRDÜN DİNARI 7.3346 ILS YENİ İSRAİL ŞEKELİ 1.4333 NZD YENİ ZELANDA DOLARI 3.5988