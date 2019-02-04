İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı ARS ARJANTİN PESOSU 0.14058 ALL ARNAVUTLUK LEKİ 0.04798 AZN AZERBAYCAN YENİ MANATI 3.0793 BHD BAHREYN DİNARI 13.8578 AED BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ 1.4222 BAM BOSNA HERSEK MARKI 3.0352 BRL BREZİLYA REALİ 1.4184 CZK ÇEK KORUNASI 0.23240 IDR ENDONEZYA RUPİSİ 0.00037 PHP FİLİPİN PESOSU 0.09963 ZAR GÜNEY AFRİKA RANDI 0.39046 KRW GÜNEY KORE WONU 0.00466 GEL GÜRCİSTAN LARİSİ 1.9691 INR HİNDİSTAN RUPİSİ 0.07275 HRK HIRVATİSTAN KUNASI 0.80673 HKD HONG KONG DOLARI 0.66576 IQD IRAK DİNARI 0.00438 ISK İZLANDA KRONU 0.04360 KZT KAZAKİSTAN TENGESİ 0.01369 HUF MACAR FORİNTİ 0.01884 MKD MAKEDONYA DİNARI 0.09716 MYR MALEZYA RİNGGİTİ 1.2762 MXN MEKSİKA PESOSU 0.27271 EGP MISIR LİRASI 0.29548 UZS ÖZBEKİSTAN SOMU 0.00062 PEN PERU YENİ SOLU 1.5709 PLN POLONYA ZLOTİSİ 1.3970 RSD SIRP DİNARI 0.05052 SGD SİNGAPUR DOLARI 3.8625 SYP SURİYE LİRASI 0.01014 THB TAYLAND BAHTI 0.16680 TMT TÜRKMENİSTAN MANATI 1.4947 UAH UKRAYNA HRYVNASI 0.19066 JOD ÜRDÜN DİNARI 7.3698 ILS YENİ İSRAİL ŞEKELİ 1.4410 NZD YENİ ZELANDA DOLARI 3.5978
TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları
İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle: Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı ARS ARJANTİN PESOSU 0.14058 ALL ARNAVUTLUK LEKİ 0.04798 AZN...
04 Şubat 2019 Pazartesi 15:42