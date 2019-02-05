İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı ARS ARJANTİN PESOSU 0.14004 ALL ARNAVUTLUK LEKİ 0.04775 AZN AZERBAYCAN YENİ MANATI 30.667 BHD BAHREYN DİNARI 138.002 AED BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ 14.164 BAM BOSNA HERSEK MARKI 30.195 BRL BREZİLYA REALİ 14.157 CZK ÇEK KORUNASI 0.23138 IDR ENDONEZYA RUPİSİ 0.00037 PHP FİLİPİN PESOSU 0.09944 ZAR GÜNEY AFRİKA RANDI 0.38949 KRW GÜNEY KORE WONU 0.00465 GEL GÜRCİSTAN LARİSİ 19.632 INR HİNDİSTAN RUPİSİ 0.07263 HRK HIRVATİSTAN KUNASI 0.80146 HKD HONG KONG DOLARI 0.66317 IQD IRAK DİNARI 0.00436 ISK İZLANDA KRONU 0.04337 KZT KAZAKİSTAN TENGESİ 0.01378 HUF MACAR FORİNTİ 0.01872 MKD MAKEDONYA DİNARI 0.09654 MYR MALEZYA RİNGGİTİ 12.709 MXN MEKSİKA PESOSU 0.27345 EGP MISIR LİRASI 0.29460 UZS ÖZBEKİSTAN SOMU 0.00062 PEN PERU YENİ SOLU 15.630 PLN POLONYA ZLOTİSİ 13.860 RSD SIRP DİNARI 0.05017 SGD SİNGAPUR DOLARI 38.464 SYP SURİYE LİRASI 0.01010 THB TAYLAND BAHTI 0.16643 TMT TÜRKMENİSTAN MANATI 14.886 UAH UKRAYNA HRYVNASI 0.19138 JOD ÜRDÜN DİNARI 73.395 ILS YENİ İSRAİL ŞEKELİ 14.418 NZD YENİ ZELANDA DOLARI 35.880
TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları
İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle: Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı ARS ARJANTİN PESOSU 0.14004 ALL ARNAVUTLUK LEKİ 0.04775 AZN...
05 Şubat 2019 Salı 15:57