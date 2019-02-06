TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:Döviz KoduDöviz CinsiTL Karşılığı ARSARJANTİN PESOSU0.14011 ALLARNAVUTLUK LEKİ0.04773 AZNAZERBAYCAN YENİ MANATI3.0731 BHDBAHREYN DİNARI13.8291 AEDBİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ1.4194 BAMBOSNA HERSEK MARKI3.0212 BRLBREZİLYA REALİ1.4097 CZKÇEK KORUNASI0.23033 IDRENDONEZYA RUPİSİ0.00037 PHPFİLİPİN PESOSU0.09950 ZARGÜNEY AFRİKA RANDI0.38667 KRWGÜNEY KORE WONU0.00465 GELGÜRCİSTAN LARİSİ1.9711 INRHİNDİSTAN RUPİSİ0.07283 HRKHIRVATİSTAN KUNASI0.80084 HKDHONG KONG DOLARI0.66450 IQDIRAK DİNARI0.00437 ISKİZLANDA KRONU0.04332 KZTKAZAKİSTAN TENGESİ0.01382 HUFMACAR FORİNTİ0.01863 MKDMAKEDONYA DİNARI0.09640 MYRMALEZYA RİNGGİTİ1.2736 MXNMEKSİKA PESOSU0.27266 EGPMISIR LİRASI0.29662 UZSÖZBEKİSTAN SOMU0.00062 PENPERU YENİ SOLU1.5681 PLNPOLONYA ZLOTİSİ1.3824 RSDSIRP DİNARI0.05014 SGDSİNGAPUR DOLARI3.8492 SYPSURİYE LİRASI0.01012 THBTAYLAND BAHTI0.16689 TMTTÜRKMENİSTAN MANATI1.4917 UAHUKRAYNA HRYVNASI0.19326 JODÜRDÜN DİNARI7.3539 ILSYENİ İSRAİL ŞEKELİ1.4412 NZDYENİ ZELANDA DOLARI3.5703