İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı ARS ARJANTİN PESOSU 0.13979 ALL ARNAVUTLUK LEKİ 0.04782 AZN AZERBAYCAN YENİ MANATI 3.0919 BHD BAHREYN DİNARI 13.9137 AED BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ 1.4281 BAM BOSNA HERSEK MARKI 3.0337 BRL BREZİLYA REALİ 1.4097 CZK ÇEK KORUNASI 0.23027 IDR ENDONEZYA RUPİSİ 0.00038 PHP FİLİPİN PESOSU 0.10034 ZAR GÜNEY AFRİKA RANDI 0.38471 KRW GÜNEY KORE WONU 0.00466 GEL GÜRCİSTAN LARİSİ 1.9832 INR HİNDİSTAN RUPİSİ 0.07339 HRK HIRVATİSTAN KUNASI 0.80184 HKD HONG KONG DOLARI 0.66852 IQD IRAK DİNARI 0.00440 ISK İZLANDA KRONU 0.04343 KZT KAZAKİSTAN TENGESİ 0.01384 HUF MACAR FORİNTİ 0.01860 MKD MAKEDONYA DİNARI 0.09649 MYR MALEZYA RİNGGİTİ 1.2875 MXN MEKSİKA PESOSU 0.27358 EGP MISIR LİRASI 0.29770 UZS ÖZBEKİSTAN SOMU 0.00062 PEN PERU YENİ SOLU 1.5778 PLN POLONYA ZLOTİSİ 1.3819 RSD SIRP DİNARI 0.05020 SGD SİNGAPUR DOLARI 3.8652 SYP SURİYE LİRASI 0.01018 THB TAYLAND BAHTI 0.16777 TMT TÜRKMENİSTAN MANATI 1.5008 UAH UKRAYNA HRYVNASI 0.19451 JOD ÜRDÜN DİNARI 7.4010 ILS YENİ İSRAİL ŞEKELİ 1.4463 NZD YENİ ZELANDA DOLARI 3.5436
TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları
İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle: Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı ARS ARJANTİN PESOSU 0.13979 ALL ARNAVUTLUK LEKİ 0.04782 AZN...
07 Şubat 2019 Perşembe 15:46