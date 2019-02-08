İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı ARS ARJANTİN PESOSU 0.13877 ALL ARNAVUTLUK LEKİ 0.04787 AZN AZERBAYCAN YENİ MANATI 3.0937 BHD BAHREYN DİNARI 13.9216 AED BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ 1.4289 BAM BOSNA HERSEK MARKI 3.0362 BRL BREZİLYA REALİ 1.4093 CZK ÇEK KORUNASI 0.23071 IDR ENDONEZYA RUPİSİ 0.00038 PHP FİLİPİN PESOSU 0.10075 ZAR GÜNEY AFRİKA RANDI 0.38486 KRW GÜNEY KORE WONU 0.00467 GEL GÜRCİSTAN LARİSİ 1.9843 INR HİNDİSTAN RUPİSİ 0.07361 HRK HIRVATİSTAN KUNASI 0.80320 HKD HONG KONG DOLARI 0.66894 IQD IRAK DİNARI 0.00440 ISK İZLANDA KRONU 0.04363 KZT KAZAKİSTAN TENGESİ 0.01390 HUF MACAR FORİNTİ 0.01867 MKD MAKEDONYA DİNARI 0.09670 MYR MALEZYA RİNGGİTİ 1.2897 MXN MEKSİKA PESOSU 0.27525 EGP MISIR LİRASI 0.29821 UZS ÖZBEKİSTAN SOMU 0.00062 PEN PERU YENİ SOLU 1.5789 PLN POLONYA ZLOTİSİ 1.3818 RSD SIRP DİNARI 0.05033 SGD SİNGAPUR DOLARI 3.8700 SYP SURİYE LİRASI 0.01019 THB TAYLAND BAHTI 0.16686 TMT TÜRKMENİSTAN MANATI 1.5017 UAH UKRAYNA HRYVNASI 0.19381 JOD ÜRDÜN DİNARI 7.4053 ILS YENİ İSRAİL ŞEKELİ 1.4440 NZD YENİ ZELANDA DOLARI 3.5399
TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları
İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle: Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı ARS ARJANTİN PESOSU 0.13877 ALL ARNAVUTLUK LEKİ 0.04787 AZN...
08 Şubat 2019 Cuma 15:44