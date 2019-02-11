İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı ARS ARJANTİN PESOSU 0.13907 ALL ARNAVUTLUK LEKİ 0.04799 AZN AZERBAYCAN YENİ MANATI 3.1007 BHD BAHREYN DİNARI 13.9531 AED BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ 1.4322 BAM BOSNA HERSEK MARKI 3.0403 BRL BREZİLYA REALİ 1.4098 CZK ÇEK KORUNASI 0.23043 IDR ENDONEZYA RUPİSİ 0.00037 PHP FİLİPİN PESOSU 0.10086 ZAR GÜNEY AFRİKA RANDI 0.38272 KRW GÜNEY KORE WONU 0.00467 GEL GÜRCİSTAN LARİSİ 1.9911 INR HİNDİSTAN RUPİSİ 0.07392 HRK HIRVATİSTAN KUNASI 0.80353 HKD HONG KONG DOLARI 0.67030 IQD IRAK DİNARI 0.00441 ISK İZLANDA KRONU 0.04357 KZT KAZAKİSTAN TENGESİ 0.01402 HUF MACAR FORİNTİ 0.01862 MKD MAKEDONYA DİNARI 0.09664 MYR MALEZYA RİNGGİTİ 1.2917 MXN MEKSİKA PESOSU 0.27523 EGP MISIR LİRASI 0.29897 UZS ÖZBEKİSTAN SOMU 0.00063 PEN PERU YENİ SOLU 1.5827 PLN POLONYA ZLOTİSİ 1.3783 RSD SIRP DİNARI 0.05037 SGD SİNGAPUR DOLARI 3.8738 SYP SURİYE LİRASI 0.01021 THB TAYLAND BAHTI 0.16745 TMT TÜRKMENİSTAN MANATI 1.5051 UAH UKRAYNA HRYVNASI 0.19470 JOD ÜRDÜN DİNARI 7.4247 ILS YENİ İSRAİL ŞEKELİ 1.4441 NZD YENİ ZELANDA DOLARI 3.5494
TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları
İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle: Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı ARS ARJANTİN PESOSU 0.13907 ALL ARNAVUTLUK LEKİ 0.04799 AZN...
11 Şubat 2019 Pazartesi 15:42