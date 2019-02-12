İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı ARS ARJANTİN PESOSU 0.13888 ALL ARNAVUTLUK LEKİ 0.04782 AZN AZERBAYCAN YENİ MANATI 3.1055 BHD BAHREYN DİNARI 13.9748 AED BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ 1.4343 BAM BOSNA HERSEK MARKI 3.0294 BRL BREZİLYA REALİ 1.4097 CZK ÇEK KORUNASI 0.22988 IDR ENDONEZYA RUPİSİ 0.00037 PHP FİLİPİN PESOSU 0.10115 ZAR GÜNEY AFRİKA RANDI 0.38183 KRW GÜNEY KORE WONU 0.00469 GEL GÜRCİSTAN LARİSİ 1.9957 INR HİNDİSTAN RUPİSİ 0.07449 HRK HIRVATİSTAN KUNASI 0.80246 HKD HONG KONG DOLARI 0.67130 IQD IRAK DİNARI 0.00442 ISK İZLANDA KRONU 0.04352 KZT KAZAKİSTAN TENGESİ 0.01408 HUF MACAR FORİNTİ 0.01868 MKD MAKEDONYA DİNARI 0.09647 MYR MALEZYA RİNGGİTİ 1.2918 MXN MEKSİKA PESOSU 0.27344 EGP MISIR LİRASI 0.29901 UZS ÖZBEKİSTAN SOMU 0.00063 PEN PERU YENİ SOLU 1.5861 PLN POLONYA ZLOTİSİ 1.3737 RSD SIRP DİNARI 0.05031 SGD SİNGAPUR DOLARI 3.8800 SYP SURİYE LİRASI 0.01022 THB TAYLAND BAHTI 0.16816 TMT TÜRKMENİSTAN MANATI 1.5074 UAH UKRAYNA HRYVNASI 0.19460 JOD ÜRDÜN DİNARI 7.4335 ILS YENİ İSRAİL ŞEKELİ 1.4458 NZD YENİ ZELANDA DOLARI 3.5473
TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları
İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle: Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı ARS ARJANTİN PESOSU 0.13888 ALL ARNAVUTLUK LEKİ 0.04782 AZN...
12 Şubat 2019 Salı 15:40