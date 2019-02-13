İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı ARS ARJANTİN PESOSU 0.13824 ALL ARNAVUTLUK LEKİ 0.04781 AZN AZERBAYCAN YENİ MANATI 3.0932 BHD BAHREYN DİNARI 13.9194 AED BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ 1.4287 BAM BOSNA HERSEK MARKI 3.0227 BRL BREZİLYA REALİ 1.4104 CZK ÇEK KORUNASI 0.23021 IDR ENDONEZYA RUPİSİ 0.00037 PHP FİLİPİN PESOSU 0.10068 ZAR GÜNEY AFRİKA RANDI 0.37846 KRW GÜNEY KORE WONU 0.00467 GEL GÜRCİSTAN LARİSİ 1.9877 INR HİNDİSTAN RUPİSİ 0.07410 HRK HIRVATİSTAN KUNASI 0.80278 HKD HONG KONG DOLARI 0.66861 IQD IRAK DİNARI 0.00440 ISK İZLANDA KRONU 0.04353 KZT KAZAKİSTAN TENGESİ 0.01399 HUF MACAR FORİNTİ 0.01869 MKD MAKEDONYA DİNARI 0.09654 MYR MALEZYA RİNGGİTİ 1.2903 MXN MEKSİKA PESOSU 0.27200 EGP MISIR LİRASI 0.29807 UZS ÖZBEKİSTAN SOMU 0.00063 PEN PERU YENİ SOLU 1.5751 PLN POLONYA ZLOTİSİ 1.3739 RSD SIRP DİNARI 0.05032 SGD SİNGAPUR DOLARI 3.8701 SYP SURİYE LİRASI 0.01018 THB TAYLAND BAHTI 0.16760 TMT TÜRKMENİSTAN MANATI 1.5015 UAH UKRAYNA HRYVNASI 0.19350 JOD ÜRDÜN DİNARI 7.4051 ILS YENİ İSRAİL ŞEKELİ 1.4430 NZD YENİ ZELANDA DOLARI 3.5799
TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları
İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle: Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı ARS ARJANTİN PESOSU 0.13824 ALL ARNAVUTLUK LEKİ 0.04781 AZN...
13 Şubat 2019 Çarşamba 15:35