TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı ARS ARJANTİN PESOSU 0.13860 ALL ARNAVUTLUK LEKİ 0.04794 AZN AZERBAYCAN YENİ MANATI 3.1191 BHD BAHREYN DİNARI 14.0356 AED BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ 1.4406 BAM BOSNA HERSEK MARKI 3.0433 BRL BREZİLYA REALİ 1.4066 CZK ÇEK KORUNASI 0.23131 IDR ENDONEZYA RUPİSİ 0.00038 PHP FİLİPİN PESOSU 0.10103 ZAR GÜNEY AFRİKA RANDI 0.37461 KRW GÜNEY KORE WONU 0.00470 GEL GÜRCİSTAN LARİSİ 2.0059 INR HİNDİSTAN RUPİSİ 0.07435 HRK HIRVATİSTAN KUNASI 0.80514 HKD HONG KONG DOLARI 0.67425 IQD IRAK DİNARI 0.00443 ISK İZLANDA KRONU 0.04414 KZT KAZAKİSTAN TENGESİ 0.01399 HUF MACAR FORİNTİ 0.01870 MKD MAKEDONYA DİNARI 0.09709 MYR MALEZYA RİNGGİTİ 1.2982 MXN MEKSİKA PESOSU 0.27225 EGP MISIR LİRASI 0.30151 UZS ÖZBEKİSTAN SOMU 0.00063 PEN PERU YENİ SOLU 1.5883 PLN POLONYA ZLOTİSİ 1.3750 RSD SIRP DİNARI 0.05052 SGD SİNGAPUR DOLARI 3.8941 SYP SURİYE LİRASI 0.01027 THB TAYLAND BAHTI 0.16887 TMT TÜRKMENİSTAN MANATI 1.5140 UAH UKRAYNA HRYVNASI 0.19404 JOD ÜRDÜN DİNARI 7.4680 ILS YENİ İSRAİL ŞEKELİ 1.4446 NZD YENİ ZELANDA DOLARI 3.6146