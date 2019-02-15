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TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle: Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı ARS ARJANTİN PESOSU 0.13785 ALL ARNAVUTLUK LEKİ 0.04772 AZN...

TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları
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İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:

Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı ARS ARJANTİN PESOSU 0.13785 ALL ARNAVUTLUK LEKİ 0.04772 AZN AZERBAYCAN YENİ MANATI 3.1034 BHD BAHREYN DİNARI 13.9655 AED BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ 1.4334 BAM BOSNA HERSEK MARKI 3.0273 BRL BREZİLYA REALİ 1.4162 CZK ÇEK KORUNASI 0.23102 IDR ENDONEZYA RUPİSİ 0.00037 PHP FİLİPİN PESOSU 0.10044 ZAR GÜNEY AFRİKA RANDI 0.37290 KRW GÜNEY KORE WONU 0.00467 GEL GÜRCİSTAN LARİSİ 1.9973 INR HİNDİSTAN RUPİSİ 0.07386 HRK HIRVATİSTAN KUNASI 0.80108 HKD HONG KONG DOLARI 0.67082 IQD IRAK DİNARI 0.00441 ISK İZLANDA KRONU 0.04419 KZT KAZAKİSTAN TENGESİ 0.01396 HUF MACAR FORİNTİ 0.01866 MKD MAKEDONYA DİNARI 0.09641 MYR MALEZYA RİNGGİTİ 1.2888 MXN MEKSİKA PESOSU 0.27271 EGP MISIR LİRASI 0.30016 UZS ÖZBEKİSTAN SOMU 0.00063 PEN PERU YENİ SOLU 1.5763 PLN POLONYA ZLOTİSİ 1.3710 RSD SIRP DİNARI 0.05028 SGD SİNGAPUR DOLARI 3.8769 SYP SURİYE LİRASI 0.01022 THB TAYLAND BAHTI 0.16834 TMT TÜRKMENİSTAN MANATI 1.5064 UAH UKRAYNA HRYVNASI 0.19326 JOD ÜRDÜN DİNARI 7.4284 ILS YENİ İSRAİL ŞEKELİ 1.4452 NZD YENİ ZELANDA DOLARI 3.6080
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TCMB Alım Satıma Konu Olmayan Döviz Kurları
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