İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı ARS ARJANTİN PESOSU 0.13719 ALL ARNAVUTLUK LEKİ 0.04822 AZN AZERBAYCAN YENİ MANATI 3.1223 BHD BAHREYN DİNARI 14.0502 AED BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ 1.4421 BAM BOSNA HERSEK MARKI 3.0525 BRL BREZİLYA REALİ 1.4308 CZK ÇEK KORUNASI 0.23349 IDR ENDONEZYA RUPİSİ 0.00038 PHP FİLİPİN PESOSU 0.10116 ZAR GÜNEY AFRİKA RANDI 0.37630 KRW GÜNEY KORE WONU 0.00471 GEL GÜRCİSTAN LARİSİ 2.0141 INR HİNDİSTAN RUPİSİ 0.07422 HRK HIRVATİSTAN KUNASI 0.81012 HKD HONG KONG DOLARI 0.67497 IQD IRAK DİNARI 0.00444 ISK İZLANDA KRONU 0.04449 KZT KAZAKİSTAN TENGESİ 0.01407 HUF MACAR FORİNTİ 0.01888 MKD MAKEDONYA DİNARI 0.09677 MYR MALEZYA RİNGGİTİ 1.2965 MXN MEKSİKA PESOSU 0.27575 EGP MISIR LİRASI 0.30199 UZS ÖZBEKİSTAN SOMU 0.00063 PEN PERU YENİ SOLU 1.5859 PLN POLONYA ZLOTİSİ 1.3864 RSD SIRP DİNARI 0.05089 SGD SİNGAPUR DOLARI 3.9079 SYP SURİYE LİRASI 0.01028 THB TAYLAND BAHTI 0.16972 TMT TÜRKMENİSTAN MANATI 1.5156 UAH UKRAYNA HRYVNASI 0.19496 JOD ÜRDÜN DİNARI 7.4748 ILS YENİ İSRAİL ŞEKELİ 1.4636 NZD YENİ ZELANDA DOLARI 3.6430
TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları
İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle: Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı ARS ARJANTİN PESOSU 0.13719 ALL ARNAVUTLUK LEKİ 0.04822 AZN...
18 Şubat 2019 Pazartesi 15:36