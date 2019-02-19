İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı ARS ARJANTİN PESOSU 0.13712 ALL ARNAVUTLUK LEKİ 0.04816 AZN AZERBAYCAN YENİ MANATI 3.1299 BHD BAHREYN DİNARI 14.0846 AED BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ 1.4456 BAM BOSNA HERSEK MARKI 3.0539 BRL BREZİLYA REALİ 1.4230 CZK ÇEK KORUNASI 0.23291 IDR ENDONEZYA RUPİSİ 0.00038 PHP FİLİPİN PESOSU 0.10152 ZAR GÜNEY AFRİKA RANDI 0.37453 KRW GÜNEY KORE WONU 0.00471 GEL GÜRCİSTAN LARİSİ 2.0038 INR HİNDİSTAN RUPİSİ 0.07420 HRK HIRVATİSTAN KUNASI 0.80811 HKD HONG KONG DOLARI 0.67653 IQD IRAK DİNARI 0.00445 ISK İZLANDA KRONU 0.04415 KZT KAZAKİSTAN TENGESİ 0.01406 HUF MACAR FORİNTİ 0.01882 MKD MAKEDONYA DİNARI 0.09731 MYR MALEZYA RİNGGİTİ 1.3010 MXN MEKSİKA PESOSU 0.27570 EGP MISIR LİRASI 0.30196 UZS ÖZBEKİSTAN SOMU 0.00063 PEN PERU YENİ SOLU 1.5920 PLN POLONYA ZLOTİSİ 1.3826 RSD SIRP DİNARI 0.05075 SGD SİNGAPUR DOLARI 3.9127 SYP SURİYE LİRASI 0.01030 THB TAYLAND BAHTI 0.17008 TMT TÜRKMENİSTAN MANATI 1.5193 UAH UKRAYNA HRYVNASI 0.19546 JOD ÜRDÜN DİNARI 7.4931 ILS YENİ İSRAİL ŞEKELİ 1.4628 NZD YENİ ZELANDA DOLARI 3.6203
TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları
İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle: Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı ARS ARJANTİN PESOSU 0.13712 ALL ARNAVUTLUK LEKİ 0.04816 AZN...
19 Şubat 2019 Salı 15:40