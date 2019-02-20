İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı ARS ARJANTİN PESOSU 0.13499 ALL ARNAVUTLUK LEKİ 0.04829 AZN AZERBAYCAN YENİ MANATI 3.1247 BHD BAHREYN DİNARI 14.0612 AED BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ 1.4432 BAM BOSNA HERSEK MARKI 3.0593 BRL BREZİLYA REALİ 1.4226 CZK ÇEK KORUNASI 0.23404 IDR ENDONEZYA RUPİSİ 0.00038 PHP FİLİPİN PESOSU 0.10198 ZAR GÜNEY AFRİKA RANDI 0.37418 KRW GÜNEY KORE WONU 0.00472 GEL GÜRCİSTAN LARİSİ 1.9974 INR HİNDİSTAN RUPİSİ 0.07450 HRK HIRVATİSTAN KUNASI 0.81052 HKD HONG KONG DOLARI 0.67538 IQD IRAK DİNARI 0.00444 ISK İZLANDA KRONU 0.04429 KZT KAZAKİSTAN TENGESİ 0.01408 HUF MACAR FORİNTİ 0.01893 MKD MAKEDONYA DİNARI 0.09759 MYR MALEZYA RİNGGİTİ 1.3035 MXN MEKSİKA PESOSU 0.27628 EGP MISIR LİRASI 0.30171 UZS ÖZBEKİSTAN SOMU 0.00063 PEN PERU YENİ SOLU 1.5989 PLN POLONYA ZLOTİSİ 1.3842 RSD SIRP DİNARI 0.05085 SGD SİNGAPUR DOLARI 3.9212 SYP SURİYE LİRASI 0.01029 THB TAYLAND BAHTI 0.17051 TMT TÜRKMENİSTAN MANATI 1.5168 UAH UKRAYNA HRYVNASI 0.19590 JOD ÜRDÜN DİNARI 7.4806 ILS YENİ İSRAİL ŞEKELİ 1.4637 NZD YENİ ZELANDA DOLARI 3.6360
TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları
İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle: Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı ARS ARJANTİN PESOSU 0.13499 ALL ARNAVUTLUK LEKİ 0.04829 AZN...
20 Şubat 2019 Çarşamba 15:44