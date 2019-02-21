İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı ARS ARJANTİN PESOSU 0.13408 ALL ARNAVUTLUK LEKİ 0.04848 AZN AZERBAYCAN YENİ MANATI 3.1352 BHD BAHREYN DİNARI 14.1081 AED BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ 1.4480 BAM BOSNA HERSEK MARKI 3.0661 BRL BREZİLYA REALİ 1.4277 CZK ÇEK KORUNASI 0.23541 IDR ENDONEZYA RUPİSİ 0.00038 PHP FİLİPİN PESOSU 0.10198 ZAR GÜNEY AFRİKA RANDI 0.38288 KRW GÜNEY KORE WONU 0.00473 GEL GÜRCİSTAN LARİSİ 2.0033 INR HİNDİSTAN RUPİSİ 0.07465 HRK HIRVATİSTAN KUNASI 0.81401 HKD HONG KONG DOLARI 0.67778 IQD IRAK DİNARI 0.00446 ISK İZLANDA KRONU 0.04449 KZT KAZAKİSTAN TENGESİ 0.01416 HUF MACAR FORİNTİ 0.01903 MKD MAKEDONYA DİNARI 0.09802 MYR MALEZYA RİNGGİTİ 1.3041 MXN MEKSİKA PESOSU 0.27719 EGP MISIR LİRASI 0.30359 UZS ÖZBEKİSTAN SOMU 0.00063 PEN PERU YENİ SOLU 1.6004 PLN POLONYA ZLOTİSİ 1.3934 RSD SIRP DİNARI 0.05108 SGD SİNGAPUR DOLARI 3.9330 SYP SURİYE LİRASI 0.01032 THB TAYLAND BAHTI 0.17061 TMT TÜRKMENİSTAN MANATI 1.5218 UAH UKRAYNA HRYVNASI 0.19675 JOD ÜRDÜN DİNARI 7.5067 ILS YENİ İSRAİL ŞEKELİ 1.4693 NZD YENİ ZELANDA DOLARI 3.6264
TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları
İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle: Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı ARS ARJANTİN PESOSU 0.13408 ALL ARNAVUTLUK LEKİ 0.04848 AZN...
21 Şubat 2019 Perşembe 15:49