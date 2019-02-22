TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı ARS ARJANTİN PESOSU 0.13462 ALL ARNAVUTLUK LEKİ 0.04848 AZN AZERBAYCAN YENİ MANATI 3.1368 BHD BAHREYN DİNARI 14.1159 AED BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ 1.4489 BAM BOSNA HERSEK MARKI 3.0684 BRL BREZİLYA REALİ 1.4122 CZK ÇEK KORUNASI 0.23527 IDR ENDONEZYA RUPİSİ 0.00038 PHP FİLİPİN PESOSU 0.10204 ZAR GÜNEY AFRİKA RANDI 0.37981 KRW GÜNEY KORE WONU 0.00473 GEL GÜRCİSTAN LARİSİ 2.0021 INR HİNDİSTAN RUPİSİ 0.07482 HRK HIRVATİSTAN KUNASI 0.81287 HKD HONG KONG DOLARI 0.67801 IQD IRAK DİNARI 0.00446 ISK İZLANDA KRONU 0.04446 KZT KAZAKİSTAN TENGESİ 0.01415 HUF MACAR FORİNTİ 0.01898 MKD MAKEDONYA DİNARI 0.09796 MYR MALEZYA RİNGGİTİ 1.3048 MXN MEKSİKA PESOSU 0.27642 EGP MISIR LİRASI 0.30340 UZS ÖZBEKİSTAN SOMU 0.00063 PEN PERU YENİ SOLU 1.6056 PLN POLONYA ZLOTİSİ 1.3907 RSD SIRP DİNARI 0.05105 SGD SİNGAPUR DOLARI 3.9348 SYP SURİYE LİRASI 0.01033 THB TAYLAND BAHTI 0.16986 TMT TÜRKMENİSTAN MANATI 1.5226 UAH UKRAYNA HRYVNASI 0.19696 JOD ÜRDÜN DİNARI 7.5110 ILS YENİ İSRAİL ŞEKELİ 1.4733 NZD YENİ ZELANDA DOLARI 3.6224