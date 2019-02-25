İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı ARS ARJANTİN PESOSU 0.13553 ALL ARNAVUTLUK LEKİ 0.04837 AZN AZERBAYCAN YENİ MANATI 3.1303 BHD BAHREYN DİNARI 14.0863 AED BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ 1.4458 BAM BOSNA HERSEK MARKI 3.0696 BRL BREZİLYA REALİ 1.4171 CZK ÇEK KORUNASI 0.23537 IDR ENDONEZYA RUPİSİ 0.00038 PHP FİLİPİN PESOSU 0.10235 ZAR GÜNEY AFRİKA RANDI 0.38300 KRW GÜNEY KORE WONU 0.00475 GEL GÜRCİSTAN LARİSİ 1.9838 INR HİNDİSTAN RUPİSİ 0.07477 HRK HIRVATİSTAN KUNASI 0.81201 HKD HONG KONG DOLARI 0.67661 IQD IRAK DİNARI 0.00445 ISK İZLANDA KRONU 0.04448 KZT KAZAKİSTAN TENGESİ 0.01411 HUF MACAR FORİNTİ 0.01900 MKD MAKEDONYA DİNARI 0.09810 MYR MALEZYA RİNGGİTİ 1.3056 MXN MEKSİKA PESOSU 0.27877 EGP MISIR LİRASI 0.30294 UZS ÖZBEKİSTAN SOMU 0.00063 PEN PERU YENİ SOLU 1.6054 PLN POLONYA ZLOTİSİ 1.3921 RSD SIRP DİNARI 0.05106 SGD SİNGAPUR DOLARI 3.9368 SYP SURİYE LİRASI 0.01031 THB TAYLAND BAHTI 0.16986 TMT TÜRKMENİSTAN MANATI 1.5195 UAH UKRAYNA HRYVNASI 0.19722 JOD ÜRDÜN DİNARI 7.4961 ILS YENİ İSRAİL ŞEKELİ 1.4729 NZD YENİ ZELANDA DOLARI 3.6619
TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları
İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle: Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı ARS ARJANTİN PESOSU 0.13553 ALL ARNAVUTLUK LEKİ 0.04837 AZN...
25 Şubat 2019 Pazartesi 15:43