TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı ARS ARJANTİN PESOSU 0,13580 ALL ARNAVUTLUK LEKİ 0,04822 AZN AZERBAYCAN YENİ MANATI 3,1239 BHD BAHREYN DİNARI 14,0577 AED BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ 1,4428 BAM BOSNA HERSEK MARKI 3,0626 BRL BREZİLYA REALİ 1,4126 CZK ÇEK KORUNASI 0,23469 IDR ENDONEZYA RUPİSİ 0,00038 PHP FİLİPİN PESOSU 0,10182 ZAR GÜNEY AFRİKA RANDI 0,38217 KRW GÜNEY KORE WONU 0,00474 GEL GÜRCİSTAN LARİSİ 1,9738 INR HİNDİSTAN RUPİSİ 0,07462 HRK HIRVATİSTAN KUNASI 0,81087 HKD HONG KONG DOLARI 0,67514 IQD IRAK DİNARI 0,00444 ISK İZLANDA KRONU 0,04428 KZT KAZAKİSTAN TENGESİ 0,01403 HUF MACAR FORİNTİ 0,01898 MKD MAKEDONYA DİNARI 0,09790 MYR MALEZYA RİNGGİTİ 1,3016 MXN MEKSİKA PESOSU 0,27662 EGP MISIR LİRASI 0,30249 UZS ÖZBEKİSTAN SOMU 0,00063 PEN PERU YENİ SOLU 1,6030 PLN POLONYA ZLOTİSİ 1,3896 RSD SIRP DİNARI 0,05099 SGD SİNGAPUR DOLARI 3,9267 SYP SURİYE LİRASI 0,01028 THB TAYLAND BAHTI 0,16926 TMT TÜRKMENİSTAN MANATI 1,5163 UAH UKRAYNA HRYVNASI 0,19626 JOD ÜRDÜN DİNARI 7,4774 ILS YENİ İSRAİL ŞEKELİ 1,4638 NZD YENİ ZELANDA DOLARI 3,6451