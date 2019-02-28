İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı ARS ARJANTİN PESOSU 0.13727 ALL ARNAVUTLUK LEKİ 0.04832 AZN AZERBAYCAN YENİ MANATI 3.1374 BHD BAHREYN DİNARI 14.1179 AED BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ 1.4490 BAM BOSNA HERSEK MARKI 3.0832 BRL BREZİLYA REALİ 1.4219 CZK ÇEK KORUNASI 0.23714 IDR ENDONEZYA RUPİSİ 0.00038 PHP FİLİPİN PESOSU 0.10295 ZAR GÜNEY AFRİKA RANDI 0.38126 KRW GÜNEY KORE WONU 0.00474 GEL GÜRCİSTAN LARİSİ 1.9860 INR HİNDİSTAN RUPİSİ 0.07523 HRK HIRVATİSTAN KUNASI 0.81782 HKD HONG KONG DOLARI 0.67806 IQD IRAK DİNARI 0.00446 ISK İZLANDA KRONU 0.04465 KZT KAZAKİSTAN TENGESİ 0.01422 HUF MACAR FORİNTİ 0.01923 MKD MAKEDONYA DİNARI 0.09878 MYR MALEZYA RİNGGİTİ 1.3089 MXN MEKSİKA PESOSU 0.27757 EGP MISIR LİRASI 0.30319 UZS ÖZBEKİSTAN SOMU 0.00063 PEN PERU YENİ SOLU 1.6134 PLN POLONYA ZLOTİSİ 1.4103 RSD SIRP DİNARI 0.05145 SGD SİNGAPUR DOLARI 3.9482 SYP SURİYE LİRASI 0.01033 THB TAYLAND BAHTI 0.16908 TMT TÜRKMENİSTAN MANATI 1.5229 UAH UKRAYNA HRYVNASI 0.19803 JOD ÜRDÜN DİNARI 7.5097 ILS YENİ İSRAİL ŞEKELİ 1.4766 NZD YENİ ZELANDA DOLARI 3.6417
TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları
İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle: Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı ARS ARJANTİN PESOSU 0.13727 ALL ARNAVUTLUK LEKİ 0.04832 AZN...
28 Şubat 2019 Perşembe 15:44