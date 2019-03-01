TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı ARS ARJANTİN PESOSU 0.13671 ALL ARNAVUTLUK LEKİ 0.04859 AZN AZERBAYCAN YENİ MANATI 3.1530 BHD BAHREYN DİNARI 14.1885 AED BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ 1.4562 BAM BOSNA HERSEK MARKI 3.0931 BRL BREZİLYA REALİ 1.4257 CZK ÇEK KORUNASI 0.23757 IDR ENDONEZYA RUPİSİ 0.00038 PHP FİLİPİN PESOSU 0.10328 ZAR GÜNEY AFRİKA RANDI 0.37894 KRW GÜNEY KORE WONU 0.00475 GEL GÜRCİSTAN LARİSİ 2.0071 INR HİNDİSTAN RUPİSİ 0.07542 HRK HIRVATİSTAN KUNASI 0.81932 HKD HONG KONG DOLARI 0.68151 IQD IRAK DİNARI 0.00448 ISK İZLANDA KRONU 0.04481 KZT KAZAKİSTAN TENGESİ 0.01417 HUF MACAR FORİNTİ 0.01928 MKD MAKEDONYA DİNARI 0.09899 MYR MALEZYA RİNGGİTİ 1.3128 MXN MEKSİKA PESOSU 0.27763 EGP MISIR LİRASI 0.30548 UZS ÖZBEKİSTAN SOMU 0.00064 PEN PERU YENİ SOLU 1.6182 PLN POLONYA ZLOTİSİ 1.4136 RSD SIRP DİNARI 0.05160 SGD SİNGAPUR DOLARI 3.9553 SYP SURİYE LİRASI 0.01038 THB TAYLAND BAHTI 0.16876 TMT TÜRKMENİSTAN MANATI 1.5305 UAH UKRAYNA HRYVNASI 0.19929 JOD ÜRDÜN DİNARI 7.5471 ILS YENİ İSRAİL ŞEKELİ 1.4746 NZD YENİ ZELANDA DOLARI 3.6544