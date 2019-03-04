İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı ARS ARJANTİN PESOSU 0.13515 ALL ARNAVUTLUK LEKİ 0.04885 AZN AZERBAYCAN YENİ MANATI 3.1730 BHD BAHREYN DİNARI 14.2786 AED BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ 1.4656 BAM BOSNA HERSEK MARKI 3.1073 BRL BREZİLYA REALİ 1.4260 CZK ÇEK KORUNASI 0.23798 IDR ENDONEZYA RUPİSİ 0.00038 PHP FİLİPİN PESOSU 0.10392 ZAR GÜNEY AFRİKA RANDI 0.37782 KRW GÜNEY KORE WONU 0.00478 GEL GÜRCİSTAN LARİSİ 2.0221 INR HİNDİSTAN RUPİSİ 0.07594 HRK HIRVATİSTAN KUNASI 0.82065 HKD HONG KONG DOLARI 0.68578 IQD IRAK DİNARI 0.00451 ISK İZLANDA KRONU 0.04479 KZT KAZAKİSTAN TENGESİ 0.01429 HUF MACAR FORİNTİ 0.01931 MKD MAKEDONYA DİNARI 0.09916 MYR MALEZYA RİNGGİTİ 1.3208 MXN MEKSİKA PESOSU 0.27789 EGP MISIR LİRASI 0.30758 UZS ÖZBEKİSTAN SOMU 0.00064 PEN PERU YENİ SOLU 1.6268 PLN POLONYA ZLOTİSİ 1.4189 RSD SIRP DİNARI 0.05169 SGD SİNGAPUR DOLARI 3.9718 SYP SURİYE LİRASI 0.01045 THB TAYLAND BAHTI 0.16890 TMT TÜRKMENİSTAN MANATI 1.5402 UAH UKRAYNA HRYVNASI 0.20044 JOD ÜRDÜN DİNARI 7.5923 ILS YENİ İSRAİL ŞEKELİ 1.4848 NZD YENİ ZELANDA DOLARI 3.6618
TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları
İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle: Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı ARS ARJANTİN PESOSU 0.13515 ALL ARNAVUTLUK LEKİ 0.04885 AZN...
04 Mart 2019 Pazartesi 16:02