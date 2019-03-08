İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı ARS ARJANTİN PESOSU 0.12865 ALL ARNAVUTLUK LEKİ 0.04916 AZN AZERBAYCAN YENİ MANATI 3.2180 BHD BAHREYN DİNARI 14.4806 AED BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ 1.4863 BAM BOSNA HERSEK MARKI 3.1147 BRL BREZİLYA REALİ 1.4093 CZK ÇEK KORUNASI 0.23886 IDR ENDONEZYA RUPİSİ 0.00038 PHP FİLİPİN PESOSU 0.10436 ZAR GÜNEY AFRİKA RANDI 0.37585 KRW GÜNEY KORE WONU 0.00480 GEL GÜRCİSTAN LARİSİ 2.0340 INR HİNDİSTAN RUPİSİ 0.07782 HRK HIRVATİSTAN KUNASI 0.82572 HKD HONG KONG DOLARI 0.69545 IQD IRAK DİNARI 0.00458 ISK İZLANDA KRONU 0.04489 KZT KAZAKİSTAN TENGESİ 0.01442 HUF MACAR FORİNTİ 0.01938 MKD MAKEDONYA DİNARI 0.09970 MYR MALEZYA RİNGGİTİ 1.3345 MXN MEKSİKA PESOSU 0.27899 EGP MISIR LİRASI 0.31339 UZS ÖZBEKİSTAN SOMU 0.00065 PEN PERU YENİ SOLU 1.6503 PLN POLONYA ZLOTİSİ 1.4213 RSD SIRP DİNARI 0.05187 SGD SİNGAPUR DOLARI 4.0146 SYP SURİYE LİRASI 0.01059 THB TAYLAND BAHTI 0.17178 TMT TÜRKMENİSTAN MANATI 1.5620 UAH UKRAYNA HRYVNASI 0.20691 JOD ÜRDÜN DİNARI 7.7081 ILS YENİ İSRAİL ŞEKELİ 1.5045 NZD YENİ ZELANDA DOLARI 3.7063
TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları
İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle: Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı ARS ARJANTİN PESOSU 0.12865 ALL ARNAVUTLUK LEKİ 0.04916 AZN...
08 Mart 2019 Cuma 15:46