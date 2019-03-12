İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı ARS ARJANTİN PESOSU 0.13188 ALL ARNAVUTLUK LEKİ 0.04910 AZN AZERBAYCAN YENİ MANATI 3.2071 BHD BAHREYN DİNARI 14.4317 AED BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ 1.4813 BAM BOSNA HERSEK MARKI 3.1124 BRL BREZİLYA REALİ 1.4167 CZK ÇEK KORUNASI 0.23849 IDR ENDONEZYA RUPİSİ 0.00038 PHP FİLİPİN PESOSU 0.10281 ZAR GÜNEY AFRİKA RANDI 0.37994 KRW GÜNEY KORE WONU 0.00481 GEL GÜRCİSTAN LARİSİ 2.0226 INR HİNDİSTAN RUPİSİ 0.07808 HRK HIRVATİSTAN KUNASI 0.82601 HKD HONG KONG DOLARI 0.69310 IQD IRAK DİNARI 0.00456 ISK İZLANDA KRONU 0.04509 KZT KAZAKİSTAN TENGESİ 0.01439 HUF MACAR FORİNTİ 0.01940 MKD MAKEDONYA DİNARI 0.09954 MYR MALEZYA RİNGGİTİ 1.3322 MXN MEKSİKA PESOSU 0.28053 EGP MISIR LİRASI 0.31211 UZS ÖZBEKİSTAN SOMU 0.00065 PEN PERU YENİ SOLU 1.6428 PLN POLONYA ZLOTİSİ 1.4240 RSD SIRP DİNARI 0.05183 SGD SİNGAPUR DOLARI 4.0083 SYP SURİYE LİRASI 0.01056 THB TAYLAND BAHTI 0.17185 TMT TÜRKMENİSTAN MANATI 1.5567 UAH UKRAYNA HRYVNASI 0.20585 JOD ÜRDÜN DİNARI 7.6842 ILS YENİ İSRAİL ŞEKELİ 1.5017 NZD YENİ ZELANDA DOLARI 3.7210
TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları
İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle: Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı ARS ARJANTİN PESOSU 0.13188 ALL ARNAVUTLUK LEKİ 0.04910 AZN...
12 Mart 2019 Salı 15:41