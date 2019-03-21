TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı ARS ARJANTİN PESOSU 0,13325 ALL ARNAVUTLUK LEKİ 0,04948 AZN AZERBAYCAN YENİ MANATI 3,2090 BHD BAHREYN DİNARI 14,4409 AED BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ 1,4821 BAM BOSNA HERSEK MARKI 3,1291 BRL BREZİLYA REALİ 1,4410 CZK ÇEK KORUNASI 0,24178 IDR ENDONEZYA RUPİSİ 0,00039 PHP FİLİPİN PESOSU 0,10366 ZAR GÜNEY AFRİKA RANDI 0,38229 KRW GÜNEY KORE WONU 0,00482 GEL GÜRCİSTAN LARİSİ 2,0329 INR HİNDİSTAN RUPİSİ 0,07940 HRK HIRVATİSTAN KUNASI 0,83634 HKD HONG KONG DOLARI 0,69372 IQD IRAK DİNARI 0,00456 ISK İZLANDA KRONU 0,04625 KZT KAZAKİSTAN TENGESİ 0,01439 HUF MACAR FORİNTİ 0,01972 MKD MAKEDONYA DİNARI 0,10059 MYR MALEZYA RİNGGİTİ 1,3401 MXN MEKSİKA PESOSU 0,28924 EGP MISIR LİRASI 0,31466 UZS ÖZBEKİSTAN SOMU 0,00065 PEN PERU YENİ SOLU 1,6498 PLN POLONYA ZLOTİSİ 1,4482 RSD SIRP DİNARI 0,05262 SGD SİNGAPUR DOLARI 4,0388 SYP SURİYE LİRASI 0,01056 THB TAYLAND BAHTI 0,17163 TMT TÜRKMENİSTAN MANATI 1,5577 UAH UKRAYNA HRYVNASI 0,20021 JOD ÜRDÜN DİNARI 7,6747 ILS YENİ İSRAİL ŞEKELİ 1,5115 NZD YENİ ZELANDA DOLARI 3,7559