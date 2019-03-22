TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı ARS ARJANTİN PESOSU 0.13490 ALL ARNAVUTLUK LEKİ 0.05022 AZN AZERBAYCAN YENİ MANATI 3.2610 BHD BAHREYN DİNARI 14.6749 AED BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ 1.5062 BAM BOSNA HERSEK MARKI 3.1668 BRL BREZİLYA REALİ 1.4587 CZK ÇEK KORUNASI 0.24298 IDR ENDONEZYA RUPİSİ 0.00039 PHP FİLİPİN PESOSU 0.10531 ZAR GÜNEY AFRİKA RANDI 0.38454 KRW GÜNEY KORE WONU 0.00487 GEL GÜRCİSTAN LARİSİ 2.0628 INR HİNDİSTAN RUPİSİ 0.08020 HRK HIRVATİSTAN KUNASI 0.84267 HKD HONG KONG DOLARI 0.70501 IQD IRAK DİNARI 0.00464 ISK İZLANDA KRONU 0.04620 KZT KAZAKİSTAN TENGESİ 0.01462 HUF MACAR FORİNTİ 0.01978 MKD MAKEDONYA DİNARI 0.10222 MYR MALEZYA RİNGGİTİ 1.3611 MXN MEKSİKA PESOSU 0.29076 EGP MISIR LİRASI 0.32062 UZS ÖZBEKİSTAN SOMU 0.00066 PEN PERU YENİ SOLU 1.6783 PLN POLONYA ZLOTİSİ 1.4560 RSD SIRP DİNARI 0.05298 SGD SİNGAPUR DOLARI 4.0935 SYP SURİYE LİRASI 0.01074 THB TAYLAND BAHTI 0.17452 TMT TÜRKMENİSTAN MANATI 1.5829 UAH UKRAYNA HRYVNASI 0.20568 JOD ÜRDÜN DİNARI 7.8030 ILS YENİ İSRAİL ŞEKELİ 1.5301 NZD YENİ ZELANDA DOLARI 3.8016