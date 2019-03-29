İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı ARS ARJANTİN PESOSU 0.12915 ALL ARNAVUTLUK LEKİ 0.05043 AZN AZERBAYCAN YENİ MANATI 3.3207 BHD BAHREYN DİNARI 14.9451 AED BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ 1.5337 BAM BOSNA HERSEK MARKI 3.2269 BRL BREZİLYA REALİ 1.4432 CZK ÇEK KORUNASI 0.24500 IDR ENDONEZYA RUPİSİ 0.00040 PHP FİLİPİN PESOSU 0.10709 ZAR GÜNEY AFRİKA RANDI 0.38772 KRW GÜNEY KORE WONU 0.00496 GEL GÜRCİSTAN LARİSİ 2.0942 INR HİNDİSTAN RUPİSİ 0.08146 HRK HIRVATİSTAN KUNASI 0.85069 HKD HONG KONG DOLARI 0.71765 IQD IRAK DİNARI 0.00472 ISK İZLANDA KRONU 0.04601 KZT KAZAKİSTAN TENGESİ 0.01484 HUF MACAR FORİNTİ 0.01970 MKD MAKEDONYA DİNARI 0.10281 MYR MALEZYA RİNGGİTİ 1.3799 MXN MEKSİKA PESOSU 0.29161 EGP MISIR LİRASI 0.32507 UZS ÖZBEKİSTAN SOMU 0.00067 PEN PERU YENİ SOLU 1.6972 PLN POLONYA ZLOTİSİ 1.4699 RSD SIRP DİNARI 0.05363 SGD SİNGAPUR DOLARI 4.1576 SYP SURİYE LİRASI 0.01093 THB TAYLAND BAHTI 0.17760 TMT TÜRKMENİSTAN MANATI 1.6119 UAH UKRAYNA HRYVNASI 0.20673 JOD ÜRDÜN DİNARI 7.9457 ILS YENİ İSRAİL ŞEKELİ 1.5518 NZD YENİ ZELANDA DOLARI 3.8299
TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları
İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle: Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı ARS ARJANTİN PESOSU 0.12915 ALL ARNAVUTLUK LEKİ 0.05043 AZN...
29 Mart 2019 Cuma 15:38