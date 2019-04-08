İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı ARS ARJANTİN PESOSU 0.12916 ALL ARNAVUTLUK LEKİ 0.05107 AZN AZERBAYCAN YENİ MANATI 3.3435 BHD BAHREYN DİNARI 15.0452 AED BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ 1.5442 BAM BOSNA HERSEK MARKI 3.2427 BRL BREZİLYA REALİ 1.4650 CZK ÇEK KORUNASI 0.24876 IDR ENDONEZYA RUPİSİ 0.00040 PHP FİLİPİN PESOSU 0.10881 ZAR GÜNEY AFRİKA RANDI 0.40221 KRW GÜNEY KORE WONU 0.00495 GEL GÜRCİSTAN LARİSİ 2.1086 INR HİNDİSTAN RUPİSİ 0.08145 HRK HIRVATİSTAN KUNASI 0.85845 HKD HONG KONG DOLARI 0.72289 IQD IRAK DİNARI 0.00475 ISK İZLANDA KRONU 0.04775 KZT KAZAKİSTAN TENGESİ 0.01489 HUF MACAR FORİNTİ 0.01984 MKD KUZEY MAKEDONYA DİNARI 0.10371 MYR MALEZYA RİNGGİTİ 1.3843 MXN MEKSİKA PESOSU 0.29749 EGP MISIR LİRASI 0.32759 UZS ÖZBEKİSTAN SOMU 0.00067 PEN PERU YENİ SOLU 1.7189 PLN POLONYA ZLOTİSİ 1.4875 RSD SIRP DİNARI 0.05415 SGD SİNGAPUR DOLARI 4.1852 SYP SURİYE LİRASI 0.01101 THB TAYLAND BAHTI 0.17754 TMT TÜRKMENİSTAN MANATI 1.6230 UAH UKRAYNA HRYVNASI 0.21288 JOD ÜRDÜN DİNARI 8.0004 ILS YENİ İSRAİL ŞEKELİ 1.5846 NZD YENİ ZELANDA DOLARI 3.8203
TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları
İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle: Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı ARS ARJANTİN PESOSU 0.12916 ALL ARNAVUTLUK LEKİ 0.05107 AZN...
08 Nisan 2019 Pazartesi 15:44