İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı ARS ARJANTİN PESOSU 0.12961 ALL ARNAVUTLUK LEKİ 0.05113 AZN AZERBAYCAN YENİ MANATI 3.3379 BHD BAHREYN DİNARI 15.0194 AED BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ 1.5416 BAM BOSNA HERSEK MARKI 3.2415 BRL BREZİLYA REALİ 1.4697 CZK ÇEK KORUNASI 0.24922 IDR ENDONEZYA RUPİSİ 0.00040 PHP FİLİPİN PESOSU 0.10875 ZAR GÜNEY AFRİKA RANDI 0.40372 KRW GÜNEY KORE WONU 0.00497 GEL GÜRCİSTAN LARİSİ 2.1051 INR HİNDİSTAN RUPİSİ 0.08169 HRK HIRVATİSTAN KUNASI 0.85887 HKD HONG KONG DOLARI 0.72206 IQD IRAK DİNARI 0.00475 ISK İZLANDA KRONU 0.04772 KZT KAZAKİSTAN TENGESİ 0.01491 HUF MACAR FORİNTİ 0.01986 MKD KUZEY MAKEDONYA DİNARI 0.10380 MYR MALEZYA RİNGGİTİ 1.3832 MXN MEKSİKA PESOSU 0.29907 EGP MISIR LİRASI 0.32676 UZS ÖZBEKİSTAN SOMU 0.00067 PEN PERU YENİ SOLU 1.7205 PLN POLONYA ZLOTİSİ 1.4890 RSD SIRP DİNARI 0.05415 SGD SİNGAPUR DOLARI 4.1856 SYP SURİYE LİRASI 0.01099 THB TAYLAND BAHTI 0.17821 TMT TÜRKMENİSTAN MANATI 1.6202 UAH UKRAYNA HRYVNASI 0.21185 JOD ÜRDÜN DİNARI 7.9869 ILS YENİ İSRAİL ŞEKELİ 1.5827 NZD YENİ ZELANDA DOLARI 3.8192
TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları
İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle: Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı ARS ARJANTİN PESOSU 0.12961 ALL ARNAVUTLUK LEKİ 0.05113 AZN...
09 Nisan 2019 Salı 16:19