İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı ARS ARJANTİN PESOSU 0.13731 ALL ARNAVUTLUK LEKİ 0.05266 AZN AZERBAYCAN YENİ MANATI 3.4132 BHD BAHREYN DİNARI 15.3586 AED BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ 1.5764 BAM BOSNA HERSEK MARKI 3.3234 BRL BREZİLYA REALİ 1.4919 CZK ÇEK KORUNASI 0.25549 IDR ENDONEZYA RUPİSİ 0.00041 PHP FİLİPİN PESOSU 0.11192 ZAR GÜNEY AFRİKA RANDI 0.41409 KRW GÜNEY KORE WONU 0.00511 GEL GÜRCİSTAN LARİSİ 2.1526 INR HİNDİSTAN RUPİSİ 0.08341 HRK HIRVATİSTAN KUNASI 0.88042 HKD HONG KONG DOLARI 0.73866 IQD IRAK DİNARI 0.00485 ISK İZLANDA KRONU 0.04829 KZT KAZAKİSTAN TENGESİ 0.01526 HUF MACAR FORİNTİ 0.02043 MKD MAKEDONYA DİNARI 0.10630 MYR MALEZYA RİNGGİTİ 1.4090 MXN MEKSİKA PESOSU 0.30838 EGP MISIR LİRASI 0.33456 UZS ÖZBEKİSTAN SOMU 0.00069 PEN PERU YENİ SOLU 1.7567 PLN POLONYA ZLOTİSİ 1.5318 RSD SIRP DİNARI 0.05551 SGD SİNGAPUR DOLARI 4.2806 SYP SURİYE LİRASI 0.01124 THB TAYLAND BAHTI 0.18229 TMT TÜRKMENİSTAN MANATI 1.6568 UAH UKRAYNA HRYVNASI 0.21673 JOD ÜRDÜN DİNARI 8.1670 ILS YENİ İSRAİL ŞEKELİ 1.6260 NZD YENİ ZELANDA DOLARI 3.9149
TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları
İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle: Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı ARS ARJANTİN PESOSU 0.13731 ALL ARNAVUTLUK LEKİ 0.05266 AZN...
15 Nisan 2019 Pazartesi 15:33