İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı ARS ARJANTİN PESOSU 0.13934 ALL ARNAVUTLUK LEKİ 0.05283 AZN AZERBAYCAN YENİ MANATI 3.4368 BHD BAHREYN DİNARI 15.4628 AED BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ 1.5873 BAM BOSNA HERSEK MARKI 3.3361 BRL BREZİLYA REALİ 1.4847 CZK ÇEK KORUNASI 0.25525 IDR ENDONEZYA RUPİSİ 0.00041 PHP FİLİPİN PESOSU 0.11284 ZAR GÜNEY AFRİKA RANDI 0.41314 KRW GÜNEY KORE WONU 0.00511 GEL GÜRCİSTAN LARİSİ 2.1595 INR HİNDİSTAN RUPİSİ 0.08368 HRK HIRVATİSTAN KUNASI 0.88243 HKD HONG KONG DOLARI 0.74326 IQD IRAK DİNARI 0.00489 ISK İZLANDA KRONU 0.04837 KZT KAZAKİSTAN TENGESİ 0.01545 HUF MACAR FORİNTİ 0.02050 MKD MAKEDONYA DİNARI 0.10661 MYR MALEZYA RİNGGİTİ 1.4109 MXN MEKSİKA PESOSU 0.30995 EGP MISIR LİRASI 0.33995 UZS ÖZBEKİSTAN SOMU 0.00069 PEN PERU YENİ SOLU 1.7705 PLN POLONYA ZLOTİSİ 1.5319 RSD SIRP DİNARI 0.05558 SGD SİNGAPUR DOLARI 4.2981 SYP SURİYE LİRASI 0.01131 THB TAYLAND BAHTI 0.18292 TMT TÜRKMENİSTAN MANATI 1.6683 UAH UKRAYNA HRYVNASI 0.21843 JOD ÜRDÜN DİNARI 8.2236 ILS YENİ İSRAİL ŞEKELİ 1.6233 NZD YENİ ZELANDA DOLARI 3.8925
TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları
İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle: Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı ARS ARJANTİN PESOSU 0.13934 ALL ARNAVUTLUK LEKİ 0.05283 AZN...
22 Nisan 2019 Pazartesi 15:43