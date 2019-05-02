İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı ARS ARJANTİN PESOSU 0.13478 ALL ARNAVUTLUK LEKİ 0.05417 AZN AZERBAYCAN YENİ MANATI 3.5146 BHD BAHREYN DİNARI 15.8167 AED BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ 1.6233 BAM BOSNA HERSEK MARKI 3.3965 BRL BREZİLYA REALİ 1.5220 CZK ÇEK KORUNASI 0.26054 IDR ENDONEZYA RUPİSİ 0.00042 PHP FİLİPİN PESOSU 0.11516 ZAR GÜNEY AFRİKA RANDI 0.41234 KRW GÜNEY KORE WONU 0.00512 GEL GÜRCİSTAN LARİSİ 2.2043 INR HİNDİSTAN RUPİSİ 0.08593 HRK HIRVATİSTAN KUNASI 0.90103 HKD HONG KONG DOLARI 0.76006 IQD IRAK DİNARI 0.00500 ISK İZLANDA KRONU 0.04862 KZT KAZAKİSTAN TENGESİ 0.01563 HUF MACAR FORİNTİ 0.02062 MKD KUZEY MAKEDONYA DİNARI 0.10828 MYR MALEZYA RİNGGİTİ 1.4413 MXN MEKSİKA PESOSU 0.31436 EGP MISIR LİRASI 0.34686 UZS ÖZBEKİSTAN SOMU 0.00071 PEN PERU YENİ SOLU 1.8039 PLN POLONYA ZLOTİSİ 1.5610 RSD SIRP DİNARI 0.05663 SGD SİNGAPUR DOLARI 4.3802 SYP SURİYE LİRASI 0.01157 THB TAYLAND BAHTI 0.18618 TMT TÜRKMENİSTAN MANATI 1.7060 UAH UKRAYNA HRYVNASI 0.22422 JOD ÜRDÜN DİNARI 8.4097 ILS YENİ İSRAİL ŞEKELİ 1.6570 NZD YENİ ZELANDA DOLARI 3.9510
TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları
İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle: Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı ARS ARJANTİN PESOSU 0.13478 ALL ARNAVUTLUK LEKİ 0.05417 AZN...
02 Mayıs 2019 Perşembe 15:36