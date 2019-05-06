İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı ARS ARJANTİN PESOSU 0.13481 ALL ARNAVUTLUK LEKİ 0.05444 AZN AZERBAYCAN YENİ MANATI 3.5349 BHD BAHREYN DİNARI 15.9071 AED BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ 1.6326 BAM BOSNA HERSEK MARKI 3.4168 BRL BREZİLYA REALİ 1.5218 CZK ÇEK KORUNASI 0.26118 IDR ENDONEZYA RUPİSİ 0.00042 PHP FİLİPİN PESOSU 0.11539 ZAR GÜNEY AFRİKA RANDI 0.41311 KRW GÜNEY KORE WONU 0.00512 GEL GÜRCİSTAN LARİSİ 2.2153 INR HİNDİSTAN RUPİSİ 0.08640 HRK HIRVATİSTAN KUNASI 0.90587 HKD HONG KONG DOLARI 0.76429 IQD IRAK DİNARI 0.00503 ISK İZLANDA KRONU 0.04931 KZT KAZAKİSTAN TENGESİ 0.01574 HUF MACAR FORİNTİ 0.02076 MKD KUZEY MAKEDONYA DİNARI 0.10893 MYR MALEZYA RİNGGİTİ 1.4459 MXN MEKSİKA PESOSU 0.31469 EGP MISIR LİRASI 0.34968 UZS ÖZBEKİSTAN SOMU 0.00071 PEN PERU YENİ SOLU 1.8148 PLN POLONYA ZLOTİSİ 1.5680 RSD SIRP DİNARI 0.05691 SGD SİNGAPUR DOLARI 4.3995 SYP SURİYE LİRASI 0.01164 THB TAYLAND BAHTI 0.18802 TMT TÜRKMENİSTAN MANATI 1.7159 UAH UKRAYNA HRYVNASI 0.22664 JOD ÜRDÜN DİNARI 8.4583 ILS YENİ İSRAİL ŞEKELİ 1.6709 NZD YENİ ZELANDA DOLARI 3.9658
TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları
İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle: Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı ARS ARJANTİN PESOSU 0.13481 ALL ARNAVUTLUK LEKİ 0.05444 AZN...
06 Mayıs 2019 Pazartesi 15:39