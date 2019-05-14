İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:Exchange Rate Döviz Cinsi TL Karşılığı ARS ARJANTİN PESOSU 0.13406 ALL ARNAVUTLUK LEKİ 0.05505 AZN AZERBAYCAN YENİ MANATI 3.5657 BHD BAHREYN DİNARI 16.0459 AED BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ 1.6469 BAM BOSNA HERSEK MARKI 3.4505 BRL BREZİLYA REALİ 1.5160 CZK ÇEK KORUNASI 0.26378 IDR ENDONEZYA RUPİSİ 0.00042 PHP FİLİPİN PESOSU 0.11529 ZAR GÜNEY AFRİKA RANDI 0.42473 KRW GÜNEY KORE WONU 0.00509 GEL GÜRCİSTAN LARİSİ 2.2045 INR HİNDİSTAN RUPİSİ 0.08585 HRK HIRVATİSTAN KUNASI 0.91641 HKD HONG KONG DOLARI 0.77070 IQD IRAK DİNARI 0.00507 ISK İZLANDA KRONU 0.04930 KZT KAZAKİSTAN TENGESİ 0.01590 HUF MACAR FORİNTİ 0.02095 MKD MAKEDONYA DİNARI 0.11052 MYR MALEZYA RİNGGİTİ 1.4505 MXN MEKSİKA PESOSU 0.31532 EGP MISIR LİRASI 0.35396 UZS ÖZBEKİSTAN SOMU 0.00072 PEN PERU YENİ SOLU 1.8180 PLN POLONYA ZLOTİSİ 1.5770 RSD SIRP DİNARI 0.05765 SGD SİNGAPUR DOLARI 4.4198 SYP SURİYE LİRASI 0.01174 THB TAYLAND BAHTI 0.19192 TMT TÜRKMENİSTAN MANATI 1.7308 UAH UKRAYNA HRYVNASI 0.23071 JOD ÜRDÜN DİNARI 8.5381 ILS YENİ İSRAİL ŞEKELİ 1.6917 NZD YENİ ZELANDA DOLARI 3.9816
TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları
İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle: Exchange Rate Döviz Cinsi TL Karşılığı ARS ARJANTİN PESOSU 0.13406 ALL ARNAVUTLUK LEKİ 0.05505...
14 Mayıs 2019 Salı 15:41