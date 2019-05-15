İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı ARS ARJANTİN PESOSU 0.13481 ALL ARNAVUTLUK LEKİ 0.05498 AZN AZERBAYCAN YENİ MANATI 3.5711 BHD BAHREYN DİNARI 16.0767 AED BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ 1.6494 BAM BOSNA HERSEK MARKI 3.4488 BRL BREZİLYA REALİ 1.5225 CZK ÇEK KORUNASI 0.26293 IDR ENDONEZYA RUPİSİ 0.00042 PHP FİLİPİN PESOSU 0.11566 ZAR GÜNEY AFRİKA RANDI 0.42434 KRW GÜNEY KORE WONU 0.00509 GEL GÜRCİSTAN LARİSİ 2.2079 INR HİNDİSTAN RUPİSİ 0.08615 HRK HIRVATİSTAN KUNASI 0.91350 HKD HONG KONG DOLARI 0.77178 IQD IRAK DİNARI 0.00508 ISK İZLANDA KRONU 0.04930 KZT KAZAKİSTAN TENGESİ 0.01596 HUF MACAR FORİNTİ 0.02083 MKD KUZEY MAKEDONYA DİNARI 0.11011 MYR MALEZYA RİNGGİTİ 1.4513 MXN MEKSİKA PESOSU 0.31543 EGP MISIR LİRASI 0.35502 UZS ÖZBEKİSTAN SOMU 0.00072 PEN PERU YENİ SOLU 1.8234 PLN POLONYA ZLOTİSİ 1.5715 RSD SIRP DİNARI 0.05739 SGD SİNGAPUR DOLARI 4.4231 SYP SURİYE LİRASI 0.01176 THB TAYLAND BAHTI 0.19178 TMT TÜRKMENİSTAN MANATI 1.7334 UAH UKRAYNA HRYVNASI 0.23003 JOD ÜRDÜN DİNARI 8.5449 ILS YENİ İSRAİL ŞEKELİ 1.6961 NZD YENİ ZELANDA DOLARI 3.9703
TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları
İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle: Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı ARS ARJANTİN PESOSU 0.13481 ALL ARNAVUTLUK LEKİ 0.05498 AZN...
15 Mayıs 2019 Çarşamba 15:49